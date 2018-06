¿Cómo renovar nuestras fuerzas?, es una pregunta que nos hacemos a veces, porque los golpes duros de la vida, los desafíos, las enfermedades, las cargas que llevamos cada uno de nosotros nos llevan a sentirnos débiles, sin el ánimo y las fuerzas para seguir adelante. Muchos campeones deportivos nos hacen soñar y a tomarlos como iconos. Uno es el famoso futbolista Radamel Falcao, que a pesar de una reciente lesión, que lo hizo temer por su participación en el mundial de Rusia 2018, vive su mejor momento como jugador en el club Mónaco de la liga Francesa, y está participando de la seleccion de su país, Colombia, el testificó de su fe en Jesús, y expresó que desde muy niño iba a la iglesia con su madre, también aseguró estar consciente de que todo lo que ha logrado y tiene, es gracias a Dios, "quien me ha dado la salud, el talento y que he llegado hasta aquí, por su poder en mi vida, lo he visto y lo he comprobado muchas veces", mencionó que la Biblia es el manual que nos indica de cómo a Dios le gustaría que nosotros vivamos, además de la oración para comunicarnos con Dios y resaltó que quien más ha influenciado en su vida personal es Jesús. También manifestó haber coincidido con Kaká, (otro gran futbolista) en la iglesia y haber compartido con él de su Fe. Seguro que este campeón, al igual que todos nosotros, pasó por momentos de desánimo. Pero. ¿Cuál fue su recurso para seguir adelante? ¿y cual puede serlo para nosotros? Sin dudas, poner la mirada en Dios, quien "da esfuerzo al cansado" (Isaías 40:29) Confiar en Dios y esperar en El cada día, en medio de las dificultades cotidianas, es realmente renovar las fuerzas. Dejarse guiar por Dios y escuchar lo que quiere decirnos es volver a encontrar la energía para afrontar una situación que se nos escapa de las manos. Entonces la paz reemplaza al pánico, a la indecisión o a la rebelión. Dios se especializa en darnos nuevas oportunidades. Dios nos quiere dar una nueva vida, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Salmo 27.13-14: "Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; ¡Sí!, espera a Jehová". ¡Si! si espera en El pacientemente, conocerá más a Dios y verá la bendición plena de Dios en su vida, recuerde que Dios nunca cambia, por eso mantiene sus promesas. No importa la situación, lo que usted esté atravesando, Dios quiere renovar sus fuerzas, a pesar de la peor tragedia que usted pueda estar sufriendo puede y debe seguir con el gozo y la paz de Dios. ¿Cómo? Centrando la atención en Dios, esperando en oración, y de manera especial recordando que Dios nunca cambia, él nos ama con amor perfecto, él está a nuestro lado, y eso es más que suficiente, a los que tienen a Cristo en el corazón, Si ud todavía no tiene a Jesús en su corazón, para que le guíe el resto de su vida, no espere mas, tome la decisión de seguir a Cristo, no se arrepentirá. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 /437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Renovar fuerzas"

Por Luís Rodas

