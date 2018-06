Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni Les traemos a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia. Pregunta del público: ¿Qué vio exactamente María durante la Anunciación? ¿De qué forma se presentó el Arcángel Gabriel? Giorgio: El Arcángel es un Ser de Luz al que llamo Ashtar Sheran, tenemos algunas imágenes de Él. Todos los Arcángeles de Dios, los siete, se llaman Ashtar Sheran, poseen un único Espíritu y siete Almas Colectivas Divinas, pero son Entidades diferentes. Son todos condenados de esta gran Confederación Angélica. Por más que sean Entidades individuales Su Espíritu es único, está compenetrado por el Espíritu Santo. Cristo también es un Arcángel pero está compenetrado por el Espíritu Santo. El Padre Adonay es un Avatar, un Ser Divino, es Dios compenetrado por el Espíritu Santo. Estos Seres Divinos son muchos pero si el Espíritu Santo es Uno, siempre veo al Uno a través de diferentes formas y sustancias. Nosotros estamos en el camino iniciático y tenemos que empezar a comprender estos conceptos elevados. De hecho Cristo dijo: "¡Yo y el Padre somos uno!" El Padre, el Hijo, el Arcángel Gabriel, la Santa Madre, Krishna, los Avatares... ¡todos están personificados por el Espíritu Santo! ¡Dios te está hablando, es la Divinidad! Por lo tanto tienes que ser devoto. No tienes que mirar el instrumento, puedes hacerlo aunque no seas devoto pero sabes que está allí: ¡ese es el Uno! Nosotros aún no somos Divinidades, no somos Almas Colectivas Divinas. Somos todos espíritus individuales con nuestro libre albedrío, con nuestro ego y orgullo: -... yo soy yo, tú eres tú... él es él... - y nos sentimos divinos. En cambio no somos más que espíritus individuales, que tienen que ser ayudados y acompañados de la mano. Los Espíritus verdaderos, evolucionados, divinos, son una Colectividad en el Uno y reciben características del Uno: la Justicia, el Amor, la Misericordia, la Tolerancia. Pregunta: ¿Nuestras acciones tienen un efecto en el Cielo? Giorgio: A toda causa que provocamos siempre le corresponde un efecto, en esta vida o en las próximas, en nuestra existencia y en la esfera dimensional en la cual actuamos. Ahora nos encontramos en tercera dimensión, por lo tanto el efecto de nuestras causas se manifestará en esta dimensión y en nuestra existencia, que atañe a todas las personas, a los seres y espíritus con los cuales estamos en contacto. No produce ningún efecto en una persona que se encuentra en Australia, que no te conoce. Nuestras acciones pueden producir un efecto incluso en el Universo, pero solo en la medida que las consideremos como energía que capta el Sol (todo es energía, también la materia lo es y todas nuestras expresiones). El Sol recibe de nosotros y nos retransmite, si las acciones son negativas sufre una influencia, un sufrimiento, si son positivas recibe alegría, amor y luego las devuelve a la Tierra. Por consiguiente nuestras acciones influyen en el Corazón del Sol: ¡si nosotros producimos bien recibiremos bien y si producimos mal recibiremos sufrimiento! Estamos relacionados totalmente con este Sol, que a su vez está relacionado con los demás Soles, que están unidos a la Galaxia. Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

"¡La verdad que hace libres!" (quinta parte)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: