Fortaleza es la capital de Ceará, uno de los estados al noroeste de Brasil. Se trata de una ciudad en plena evolución, famosa por sus paisajes con dunas y playas y sus deportes de viento. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos treinta años, de ser una telaraña de pequeñas casas de colores, con el romántico aire de un pueblo pesquero, hasta convertirse en una ciudad de más de dos millones de habitantes. Poco queda de las pequeñas casas de colores, que fueron derruidas, sobre todo las que se encuentran cerca de la costa, que fueron sustituidas por enormes bloques de cemento, que asociados al progreso, son el orgullo de sus habitantes. Fortaleza es en realidad una ciudad dividida en dos, por un lado están los barrios periféricos y el centro, formados por edificios bajos y por el otro lado se encuentran los grandes rascacielos que bordean la costa y que son un símbolo vertiginoso del crecimiento llevado a cabo con torpeza y falta de planificación, cambios obligados por su status de metrópolis. Esta dualidad que vemos presente en la mayoría de ciudades de América Latina, dónde los contrastes son fuertes, con una modernidad cada vez más arriba, haciendo sombra a la playa (algo que se ve empeorado por el hecho que el estado de Ceará decidió no adoptar la hora legal, con lo cual el sol se pone a las cinco de la tarde, incluso en verano). Playas cálidas que parecen no tener fin y una animada vida nocturna son los principales motivos para viajar a Fortaleza. Relativamente aislada en la zona norte del país, la ciudad ofrece innumerables paseos culturales, además de imperdibles excursiones para conocer los maravillosos paisajes de la costa cearense. En Fortaleza la atmósfera es veraniega todo el año y el ánimo de fiesta toda la semana. Durante el día, los 25 kilómetros de costa oceánica se prestan para múltiples actividades, incluyendo deportes acuáticos. Entre los atractivos de la ciudad podemos destacar los siguientes: Catedral Metropolitana de Fortaleza: Pasaron 40 años desde que se puso la primera piedra hasta que en 1978 la Catedral Metropolitana de Fortaleza fuera totalmente edificada. El resultado fue un impresionante estilo neo-gótico romano, cuya fachada está inspirada en la catedral de Colonia en Alemania. Su interior es tan grande que caben 5.000 personas. Posee gigantescos vitrales y óleos. En la nave principal se encuentra la capilla de San José y la capilla de Nossa Senhora da Assuncao. No dejen de visitarla, es la tercera catedral de mayor tamaño de Brasil. Teatro José de Alencar: Construido a principios del siglo pasado, es uno de los edificios icónicos de Fortaleza, tanto arquitectónica como culturalmente, por su estructura de metal importado de Escocia y sus líneas ecléticas con detalles neo-clásicos. Cuenta con una biblioteca y una galería de arte, además de un jardín diseñado por el paisajista Burle Marx. Cine Teatro San Luis: Este edificio que paso por algunas remodelaciones para mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas, figura como uno de los más bonitos de Brasil. Cuenta con un imponente lobby con escaleras, piso y detalles en mármol de Carrara, además de tres grandes lustres de cristal importados de Checoslovaquia. Ponte Metálica: También llamado Puente de los Ingleses, fue construido en 1923, y en 1940 se convirtió en el punto de encuentro de bohemios y de los apasionados por los atardeceres. Por las mañanas es posible admirar delfines jugando en las cercanías. Cuenta con tiendas y puestos de comida. Las Playas en Fortaleza: Fortaleza presume con orgullo su franja costera, con una extensión de más de 30 kilómetros de suave arena, ideal para disfrutar un delicioso día de sol, mar y playa. - Localizada a 11 km del centro de Fortaleza, Praia do Futuro cuenta con un corredor de sencillos restaurantes en donde se sirven frescos pescados y mariscos. Esta playa tiene la peculiaridad de tener las aguas más cristalinas de Fortaleza, así como las condiciones ideales para practicar el surf. Es la preferida de los bañistas. - Ubicada en el centro de la ciudad, Praia de Iracema es una playa pequeña, cuyas playas son poco recomendadas para nadar, pero que es muy popular por su inagotable oferta de bares, restaurantes y hoteles y su vida noctura. El Centro Cultural Dragón del Mar, ubicado en esta playa, es uno de los paseos favoritos de locales y visitantes. - Praia do Mucuripé cuenta con un mar tranquilo lleno de balsas, una privilegiada vista de la caleta del mismo nombre, así como numerosos restaurantes donde se puede disfrutar la cocina tradicional de la región. La estatua de Iracema, personaje del romance del escritor José de Alencar, precursor del romanticismo brasileño, es un símbolo de esta franja de playa en la Avenida Beira-Mar. Alrededores de Fortaleza: - Beach Park: Sin duda alguna, este es el parque acuático más famoso de Brasil y de América Latina. Se localiza en la ciudad de Aquiraz, a 30 km de Fortaleza, y tiene áreas temáticas como el Arca de Noé, La Isla del Tesoro y mucho más. Cuenta con restaurantes, música en vivo e inclusive un hotel. - Paraíso Perdido Park: Se encuentra en Caucaia, a 25 km de Fortaleza, y posee una superficie de 46,000 m². Está conformado por un parque acuático con piscinas, ríos, cascadas y playas. Su principal atracción es el Zoo Shangri-lá, el cual posee más de 600 animales de diferentes países. - Cumbuco: a 30 minutos de Fortaleza, es la sede mundial del kitesurf. Y eso no es todo: desde este pequeño pueblo, podrán reservar un paseo en boogie, un tipo de pequeño todo terreno adaptado a la conducción por la arena. Los acompañarán un guía profesional a lo largo de un circuito que puede oscilar entre varias horas y varios días, pudiendo llegar incluso hasta Jericoacoara (tres días de viaje). Una experiencia inolvidable. Gastronomía: Para comer sin gastar demasiado basta con detenerse en uno de los numerosos barcitos de la playa. Cervezas y caipiriñas (el famoso batido brasileño con lima, hielo picado y cachaça) están siempre a la orden del día, acompañadas de bolinhas de queso o pescado y salsa rosa. Pueden pedir un plato de carne o pescado con arroz, ensaladas; comida suficiente para saciarlos por poco dinero. Si quieren picar algo a lo largo del día, la playa está llena de vendedores de choclo (milo) y otros tentempiés. Si quieren comer en un restaurante tradicional, les aconsejamos que prueben por lo menos una vez alguno donde se especialicen en cocina de mar, cangrejos y langostas especialmente, que son las especialidades de la gastronomía del estado de Ceará.



Vuelos y Vacaciones:

Fortaleza

Por Lic. Guillermo Ceballos

