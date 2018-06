Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 24/jun/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 24/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Mundial 2018; día 11 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Mundial 2018; día 11









PRÁCTICA Y RUMORES En un clima enrarecido por la cantidad de versiones y rumores sobre diferentes disputas en el seno del plantel y, en especial, con respecto a la conducción técnica de Jorge Sampaoli (cuya relación con los referentes del equipo estaría quebrada), la Selección Argentina se entrenó ayer sábado con vistas al trascendental partido frente a Nigeria. Los más relevante fue que los futbolistas Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Lucas Biglia trabajaron de manera diferenciada, mientras el resto completó ejercicios con pelota que no permitieron identificar con certezas una probable formación para el encuentro del martes a las 15 horas. SE SALVÓ ALEMANIA Cuando parecía que el futuro de Alemania estaba todavía más complicado que el de Argentina, el volante Toni Kroos convirtió un golazo en tiempo adicionado para darle vuelta el partido a Suecia y dejar intactas las chances de clasificación del último campeón. Tras comenzar perdiendo (Toivonen a los 32 minutos), Alemania se impuso con goles de Marco Reus (a los 3m del ST) y Kross (49m). Así, y dada la victoria 2-1 de México sobre Corea del Sur, las posiciones del Grupo F están de la siguiente manera: 1) México, 6 puntos; 2) Suecia, 3 puntos; 3) Alemania, 3 puntos; 4) Corea del Sur, 0 puntos. Así, todo indica que los germanos avanzarían a los Octavos de Final con vencer a Corea del Sur en la última fecha, al tiempo que México, a pesar de haber ganado sus dos partidos, necesitará un empate ante Suecia para no depender de otro resultado (juegan el miércoles desde las 11.00). BÉLGICA CRECE Con un doblete de Lukaku, la Selección de Bélgica goleó 5-2 a Túnez y volvió a dejar en claro que tiene el potencial futbolístico para ser un claro aspirante al título de "Rusia 2018". Así, después del 3-0 sobre Panamá en la primera fecha, los belgas podrían quedar hoy clasificados a Octavos de Final si Inglaterra gana o empata su compromiso de hoy frente a Panamá (9.00 hora argentina) en el cierre de la segunda fecha del Grupo G. En la última se enfrentarán Bélgica vs Inglaterra y Panamá vs Túnez el jueves a partir de las 15 horas. CIERRA EL GRUPO H El Grupo H cerrará hoy la segunda fecha de la fase de grupos. A las 12.00, en duelo de ganadores de la primera jornada, Japón enfrentará a Senegal; mientras que a las 15.00 se medirán Polonia y Colombia en busca de los primeros puntos de este Mundial. La tercera fecha de esta zona se jugará el jueves desde las 11.00, cuando se enfrenten Colombia vs Senegal y Polonia vs Japón. PRÓXIMOS PARTIDOS Los siguientes tres días de este Mundial "Rusia 2018" tendrán la siguiente programación: -Lunes: Uruguay vs Rusia (11.00), Arabia Saudita vs Egipto (11.00), Portugal vs Irán (15.00) y España vs Marruecos (15.00). -Martes: Dinamarca vs Francia (11.00), Perú vs Australia (11.00), Argentina vs Nigeria (15.00) y Croacia vs Islandia (15.00). -Miércoles: Brasil vs Serbia (11.00), Costa Rica vs Suiza (11.00), Alemania vs Corea del Sur (15.00) y México vs Suecia (15.00).

Breves: Mundial 2018; día 11

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: