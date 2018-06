La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/jun/2018 Visita Histórica:

Olguin y Ortiz, 40 años después







Con motivo de cumplirse el 40º aniversario del título conseguido por Argentina en 1978, dos de los integrantes de aquella Selección pasaron por los estudios de FM Santa María y luego fueron agasajados por el intendente Abella. "Los mundiales ahora están devaluados porque se le da más bolilla a la Champions", aseguró "El Mago". En una emisión "histórica" de "Juego Limpio Sport Radio", el lunes por la tarde Eduardo "Pichino" Rossi y Sandro "Gambeta" Fiore entrevistaron en el estudio de FM Santa María a Jorge Olguín y Oscar "El Mago" Ortiz, campeones del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978. Finalizada la transmisión, ambos futbolistas se trasladaron hasta la Sala de Prensa Municipal, donde contestaron las preguntas de la prensa local y, además, las del Intendente Abella, quien les preguntó por la no inclusión de Diego Armando Maradona en la lista del equipo campeón de 1978. "Lo cierto es que Diego nunca concentró con nosotros, fueron cuatro meses y nunca estuvo en la lista oficial. Sí, es cierto: venía a hacer fútbol con nosotros porque necesitábamos completar algunos lugares con sparrings las prácticas de partido, 11 contra 11", aseguró Olguín, luego de que tanto él como Ortiz recibieran unas plaquetas de reconocimiento de manos del Intendente por haber obtenido el primer título mundial para la Argentina. Lo mismo hicieron los integrantes de la comisión directiva del Club San Lorenzo de Campana, y su peña; y también en la oportunidad se hicieron presentes un grupo de las divisiones inferiores de Villa Dálmine, acompañados por autoridades de la entidad violeta. Ambos mundialistas se mostraron en todo momento agradecidos por las muestras de afecto y no se retiraron del lugar hasta que el último de los admiradores obtuvo su foto con los campeones. DE LA ENTREVISTA A la entrevista del "dúo dinámico" conformado por Rossi y Fiore se sumó telefónicamente el periodista "Tití" Rodríguez quien, si bien desde hace años se dedica al automovilismo, siguió por varios años la campaña de Villa Dalmine y otros equipos de la región, además de acreditar un prometedor paso por las inferiores de Boca Juniors frustrado por un problema de meniscos, al igual que Sandro Fiore. Entre los tres expertos y memoriosos ametrallaron a preguntas sobre el fútbol de Primera A de los años 70 en general y del Mundial 78 en particular. "Yo me di cuenta que podíamos ganar la final cuando fuimos al alargue. Ellos terminaron los 90 minutos exhaustos, y se tiraron al suelo a descansar, mientras nosotros estábamos todos de pie, y a los gritos dando indicaciones, eléctricos. Nos sobraban piernas", recordó Olguín en uno de los pasajes. También Olguín puso el acento en el tiempo de trabajo de la selección local, como fórmula de éxito para obtener la copa de 1978. "Sólo Mario Kempes jugaba en Europa, y prácticamente estuvimos todos juntos los cuatro meses", contó el defensor, quien también señaló que el "Talón de Aquiles" del diseño de Menotti era cómo defender los contragolpes, lo que sufrieron, por ejemplo, contra Italia. En ese mismo sentido, Ortiz aseguró que "el fútbol en los mundiales ahora se ha emparejado, y para abajo, porque no hay tiempo de preparación". Y agregó: "Son cada cuatro años, pero los mundiales ahora están devaluados técnicamente porque se le da más bolilla a la Champions y al calendario de los clubes europeos. Para mí, dos meses antes de cada mundial tendrían que terminar todas las competencias y dejar trabajar a las selecciones".

AL AIRE. EDUARDO ROSSI, JORGE OLGUÍN, OSCAR ORTÍZ Y SANDRO FIORE EN LOS ESTUDIOS DE FM SANTA MARÍA, DURANTE EL PROGRAMA "JUEGO LIMPIO SPORT RADIO".





RECONOCIMIENTO. EL INTENDENTE LES ENTREGÓ PLAQUETAS CONMEMORATIVAS DEL 40º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL QUE OBTUVO ARGENTINA.

#Deportes. El intendente hace entrega de un reconocimiento a Olguín y Ortiz,

