Se disputó la etapa local de Hóckey, Vóley y Beach Vóley







Las competencias se desarrollaron en el Boat Club y el Club Ciudad de Campana. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes, se disputó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2018 de las disciplinas Hockey sobre Césped, Vóley y Beach Vóley femenino. En la cancha del Campana Boat Club se llevó a cabo la competencia de Hóckey sobre Césped Sub 14 Libre, donde participaron los equipos del Colegio Dante Alighieri, el Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club. Tras disputar un triangular, las chicas del CBC lograron alcanzar su lugar en la etapa regional que se desarrollará el próximo 21 de agosto en San Fernando. En tanto, en el Club Ciudad de Campana se disputaron los partidos de vóley y beach vóley escolar no federado. En la categoría sub 13 se clasificó el Colegio Dante Alighieri tras vencer al Colegio Siglo XXI; y en la categoría sub 15 avanzaron las alumnas de "la Dante" tras vencer al Colegio Armonía. Finalmente, en Beach Vóley femenino Sub 18 libre: Aylén Herrera y Constanza Ellemberger, ambas de la Escuela Municipal que entrenan con el profesor Gastón Dearmas, se impusieron a la dupla del Colegio Dante Alighieri y consiguieron su lugar en la siguiente instancia.

BEACH VOLEY. LOS BINOMIOS DE LA DANTE ALIGHIERI AVANZARON EN SUB 13 Y SUB 15.





HOCKEY SOBRE CÉSPED. EN SUB 14, EL CAMPANA BOAT CLUB CLASIFICÓ AL REGIONAL.







