Rincón Tuerca

FORMULA UNO La categoría mas importante del mundo está desarrollando en este fin de semana otra carrera de su campeonato con el Gran Premio de Francia. Televisa Fox Sport. DRASTICA: Luego de la última carreras en la categoría Pako donde el resultado no fue el deseado el zarateño Emiliano Falivene tomó una decisión drástica y se cambia de categoría pasándose a la Rotax en la clase Mecánica Nacional manteniendo su equipo. ELOGIOS: Aunque no terminó ganando la carrera sin duda el motor que Daniel Berra le entregó el "Pato" Silva fue el mas elogiado del fin de semana en la competencia de Terma de Río Hondo. PODIO: Tras la carrera en Mar del Plata por parte de la categoría Mx del Norte del Motocross enduro el joven piloto campanense Marcos Garrido en su clase de 85 cc arribó en el tercer puesto volviendo a lograr otro podio que le permite continuar peleando el campeonato con la atención de la moto por parte de su padre Juan y el asesoramiento de Carlos Debesa. HIJOS: Aunque no se concretó en su momento nunca se olvido de correr en karting el flamante actor Diego Carfagno que ahora v e en sus hijos las ganas de correr en esta que es la escuela del automovilismo y parece que en algún momento los llevará a girar. La abuela Viola estará de acuerdo? PREMIO: Una vez mas Gomería "La Cueva" vuelve a ganar el primer premio al lograr ser la número uno en ventas en todo el país obteniendo el premio Yokohama contest 2018 ante esta primera parte del año donde además le obsequiaron un Led TV de 55 pulgadas donde podrán ver la cámara arriba del vehículo que corre Silvestre Gallo. Felicitaciones! DINERO: Si aparece el dinero que se necesita para estar en la alta competencia el reconocido piloto local vuelve a despuntar el vicio de correr en un auto con techo al cual recuerda con mucho cariño. VARA: Tras la carrera en la costa atlántica Dario Arco volvió a ganar en motocross en la clase Mx1 con la preparación de Carlos Debesa que sigue con la vara alta en la competencia a distintos niveles en el mundo de las dos ruedas. CRECIMIENTO: Hernan Ferreyra está en pleno crecimiento con su emprendimiento comercial en la agencia de venta de multimarcas y planes para Cero Km donde además posee autos de alta gama en Varela 588 en nuestra ciudad. Allí se podrá contar para exponer autos de competición. RALLY CAR X: En el autódromo de Arrecifes la categoría encara esta fecha del campeonato con su show automovilístico tan particular. Desde las 9 de la mañana arrancan con su espectáculo. NAVEGANTE: Ante la imposibilidad de poder correr con su propio auto en el Rally la decisión de Alejandro Ferraro fue estar como navegante en otro auto de un amigo para no perder la posibilidad de estar en la alta competencia. LLEVAR: Esto también provocó que Amaranto no este en la butaca derecha en su habitual auto pero no se quedarse sin correr dado que Emma lo llevará bajo esas condiciones en su auto en la próxima carrera para no extrañar a Ferraro con quien arrancó en esta categoría. TC REGIONAL: Nueva visita de la categoría al autódromo de La Plata este fin de semana con sus dos clases GTA y GTB con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GANADORES: Tras la carrera en el kartódromo de Zárate por parte de la categoría Kart Plus los ganadores fueron en: Potenciada: Sebastián Ibarra, Escuela Promocional: Dante Giordano, Pre Juniors: Nicolás Ferranti, Juniors: Francisco Loreiro, cajeros menores: Stefano Torrente, cajeros mayores: Sebastián Colombo, Master A: Pablo Clerici y Master B: Marcelo Ferrand. FECHA: Finalmente los dirigentes del TC rioplatense confirmaron que la próxima fecha de su calendario será en el autódromo "Hnos Emiliozzi" de la ciudad de Olavarría a realizarse el venidero 1 de julio donde utilizarán el trazado más largo. CORRER: El Tope Race viene de correr en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba donde el piloto local con su seudónimo Fernando Bruttus participó en la Clase Tope Race Series donde terminó en el puesto décimo quinto con el auto que le entregó el equipo de azar donde llevó el número 77 ante una competencia bastante accidentada. SABIAS?: Que Oscar Perez militó en la Clase Dos de ALMA con un Fiat 128 en su momento donde el popular "Chifu" ganó dos competencias para meterse en el rico historial de la categoría entre los ganadores que tuvo la misma. GANAS: Ella pensó que todo estaba dado para volver a correr en karting pero nada de eso ocurrió y ahora parece que la joven se quedará con las ganas al menos en esta temporada. ESPACIO: Finalmente luego de dos carreras en su llegada a la Clase Tres del Turismo Pista el Etean Toyota se llevó la victoria de las manos de Mauro Salvi y la terminan japonesa sigue ganando su espacio en distintas categorías nacionales. CONTENTO: Así se muestra "Juancho" con el apoyo recibido por sus amigos y sponsor que se siguen sumando a su auto para la clase promocional de la categoría Alma donde junto a su socio y amigo Eric Dämario vienen haciendo un binomio en este campeonato con resultados dispersos. PRESENTACION: Nueva presentación de Santino Panetta en la categoría Rotax en el kartódromo argentino donde la clase Micro Max quedó en el puesto décimo quinto en la final con el equipo que trabaja en Campana la puesta a punto del karting por parte del lolo José. TRABAJAR: Desde un tiempo a esta parte Adrián Chiorazzo viene trabajando en su cupecita en los tiempos libres para poder terminarla y dejarla como a él le gusta de cara a algún evento con la cual pueda participar. DETALLES: Sigue ultimando los detalles en su auto para el TC 1100 de Alma con el cual marcará su retorno Victor Hugo Gonzalez a la alta competencia. Cuentan que el Topo está felíz con volver a su viejo amor acompañado por su amigo Mariano Giozzi. ABOCADO: A propósito de Giozzi el empresario de movimiento de tierra sigue abocado al campo dejando de lado su pasión por el automovilismo y se lo puede ver con su china Griselda en el rancho cuidando sus animales por las tardes en el casco de la estancia. Qué pensará Lidia Ester del nene Mariano? CONFORME: Luego de la carrera en el kartódromo argentino donde Gabriel De Lucca participó en la clase Master Nacional de la categoría. Kart Plus quedó conforme con su segundo puesto y ahora quiere continuar en esta propuesta. TERMINAR: Por su parte el otro zarateño Franco Rodriguez también en esta clase Master Nacional terminó octavo sumando puntos para el campeonato. CINCUENTA: El aleman Vittel con la última carrera ganaba en la Fórmula Uno en Canadá a bordo de una Ferrari alcanzó su victoria número cincuenta en la categoría y sigue sumando galardones. ADQUIRIR: Tras la lamentable destrucción del auto en la carrera de Concepción que sufrió Damian Toledo cuando lo corría su piloto invitado el equipo evaluó que dicho auto es irrecuperable por esto ya adquirieron un casco nuevo y esten trabajando en el mismo para poder volver en algún momento a la clase TC 1100 de la categoría Alma. Bienvenido!! CHARLAR: Los dirigentes de una categoría de Uruguay están charlando con sus pares del autódromo de La Plata para traer su show automovilistico a nuestro país intentando realizarlo dos veces por año y ponerlo en su calendario a partir de este año. ARRANCAR: Para el mes de julio se cree que estará arrancando el campeonato para las camionetas en nuestro país que se vio retrasado por las cuestiones de presupuesto ante el armado de los diferentes equipos. IDIOLOGO: La intención de Hugo Mazzaccane un poco el idiólogo de esta nueva propuesta para el automovilismo de nuestro país tenía la idea de arrancar en el pasado mes de abril pero ahora se debió postergar y acompañarán en el mismo calendario del TC Mouras. MOTORES: En la vecina ciudad de Lima hay tres motores listos para largar de la mano de Daniel Berra que pertenecen al equipo del piloto Cristian Doce que también estará vinculado a esta nueva categoría que llega al mercado local. DEBUT: Los allegados a Gonzalo Conti aseguran que llega el debut en la categoría GT 900 con su Fiat Número 123 en la próxima carrera en Cañuelas. MOTIVA: Aunque los presupuestos no son los ideales y se trabaja mas en este tema que en el auto Pablo Savastano intenta continuar en la Clase Tres de Alma donde lidera el campeonato y lleva varios puntos de ventaja lo que lo motiva estar aún en competencia. DESCUBRIR: Delfina Guida es una niña de corta edad que ya descubrió el mundo del karting y se entusiasma para correr en un kartódromo y si bien su mamá Lorena y papá Lauro le hicieron una pista propia la chica quiere ir por más, ahora depende de ellos. AMARGO: Aún perduran en el taller el trago amargo de una discusión casi una pelea entre el chasista y el piloto por entender este último que no le realizan los trabajos en su vehículo como corresponde y en pista se ve reflejado. Seguirán juntos? ALCANZAR: Tras la carrera en el kartódromo argentino en la Clase Juniors Max de la categoría Rotax el piloto local Ignacio Lopez alcanzó el décimo lugar en la final donde sumó puntos para el campeonato. "Nacho" se sintió conforme luego de la competencia por el puesto obtenido. COMPILADO: Luego de un momento complicado en el ámbito amoroso nuestro personaje pudo recuperar el difícil retorno de la pareja y la paz volvió al hogar y ahora se dedica a trabajar en su auto de carrera para el próximo mes. El amor fue mas fuerte! FINALIZAR: El zarateño Mateo Benitez finalizó su carrera en la clase Mini Max de la categoría Rotax con su propio equipo en el puesto décimo tercero días atrás donde finalmente está corriendo en la categoría mencionada. ASEGURAR: Luego de superar una dolencia personal que le impidió correr en Concepción del Uruguay ahora asegura Gastón Brown el representante de Lima estará en La Plata en la Clase Tres con el auto con motorización de Diego Fangio y en el chasis el asesoramiento de Juan Sbarra. INVITACION: Una vez más Mario Martinez recibió una invitación para volver a correr en karting y el flaco desistió de esta propuesta y sigue su carrera en el mundo del Rugby donde está incertado en su otra pasión jugando para Arsenal de Zárate.

