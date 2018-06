La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/jun/2018 Se concretó el paro nacional de la CGT







Hubo un alto acatamiento, al que contribuyó la paralización de casi todo el transporte público. "Claro que el paro no soluciona, lo que soluciona los problemas de la gente son las respuestas que debe dar el Gobierno y no las da", expresaron desde la central. Con alto acatamiento, transcurrió el tercer paro de la CGT al gobierno de Mauricio Macri. No hubo colectivos, subtes, trenes ni actividad aerocomercial. Pero abrieron algunos supermercados y cadenas de farmacias. De acuerdo a las consignas que motivan el paro, la CGT, a través de su triunvirato, explicó que la medida de fuerza fue "contra la política económica del Gobierno, el acuerdo con el FMI, el aumento de tarifas, el cese de despidos y la reapertura de paritarias libres". Por su parte, los grupos de izquierda que adhieren pero con su propia modalidad, llevaron a adelante desde bien temprano una serie de cortes en los accesos a la Ciudad, que se fueron liberando con el correr de las horas. Se registró un alto acatamiento debido a la falta de transporte que adhirió a la medida: no hay trenes, colectivos ni subtes. Esto garantizó que se paralizacen actividades como el comercio y que en la educación privada, las escuelas permanezcan abiertas pero se notara la ausencia de muchos docentes que no pudieron llegar por problemas de transporte. Se sumaron a la protesta los aeronáuticos, los bancarios, UOM, SMATA, gremios industriales, Camioneros (no hubo recolección de residuos ni recarga de cajeros automáticos) y los empleados de las estaciones de servicio. También los empleados públicos nucleados en UPCN y en ATE, aunque algunas dependencias funcionaron con normalidad. En los hospitales las guardias y algunos sectores funcionaron con nornalidad. "En el di´a de la fecha, el Hospital Posadas está registrando actividad normal, atendiendo toda la demanda sanitaria que se presenta. Cuenta con las Guardias de adultos y pediátrica 100% operativas. Los quirófanos con todo el personal realizando las cirugías programadas y de urgencia. El sector exclusivo IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas) con 19 pacientes internados y personal médico y de enfermería está en funciones. Los consultorios y sectores de internación cuentan con planteles completos cubriendo las necesidades de los pacientes", precisaron, por ejemplo, desde prensa del Hospital Posadas de Haedo. La cúpula de la CGT exigió, una vez más, a la Casa Rosada que atienda y se haga eco de sus demandas: "Claro que el paro no soluciona, lo que soluciona los problemas de la gente son las respuestas que debe dar el Gobierno y no las da", remarcó Acuña en la rueda de prensa. "Ésta es una nueva oportunidad que tiene el Gobierno de reconocer, tener la humildad y sensibilidad de lo que está sucediendo en el país. El hambre no espera, al hambre lo tenemos ahí, en la mesa de muchos argentinos", agregó Acuña.

ESTACIONES DE SERVICIO, ESCUELAS Y ENTIDADES BANCARIAS ESTUVIERON CERRADAS POR LA MEDIDA EN NUESTRA CIUDAD Y FUERON LA CARA VISIBLE DEL PARO. EN CAMBIO, FUNCIONARON MAYORISTAS Y SUPERMERCADOS. EN CAMPANA, EL ACATAMIENTO FUE DISPAR En Campana, la huelga general de la CGT se sintió con fuerza dispar, con su efectividad dependiendo del rubro que se tratase. Una recorrida que realizó La Auténtica Defensa arrojó un acatamiento importante en las estaciones de servicio, en especial las ubicadas en las rutas. Así, las bocas de expendió de combustibles de YPF, ubicadas a ambos manos de la autopista Panamericana, no registraron actividad (foto superior). Tampoco la hubo en la estación de servicio Esso situada en La Carmela. Los establecimientos educativos de la ciudad también se vieron afectados con fuerza. El acatamiento varió según el establecimiento, aunque en algunos llegó al 80%. No ayudó el paro del transporte, que privó a los alumnos y docentes que sí querían ir a clases, de poder hacerlo con normalidad. A contramano, el comercio general pareció no evidenciarlo tan marcadamente. Tanto mercados minoristas como mayoristas atendieron al público (foto inferior) y también los restaurantes abrieron sus puertas, incluso los de comida rápida como Mc Donald`s y Burger King.



EL INTENDENTE LES AGRADECIÓ A LOS MUNICIPALES POR HABER TRABAJADO "NORMALMENTE" Según informó ayer el Municipio, el paro nacional no se sintió en lo que respecta al trabajo de las distintas dependencias municipales. Esto fue destacado por el intendente Sebastián Abella, quien les agradeció a los municipales el haber trabajado "normalmente". "En un "99% estuvieron en su puesto de trabajo cumpliendo con su tarea en beneficio de los vecinos de Campana", explicó. "Es importante que los vecinos no dejen de recibir los servicios que a diario le ofrece el municipio, y por eso quiero agradecer a los trabajadores por su compromiso", resaltó Abella, quien, de acuerdo a la información municipal, desde muy temprano estuvo trabajando en su despacho y recorriendo dependencias. #adelanto escuelas de #Campana sin alumnos por falta de transportes. El acatamiento docente al #ParoGeneral varía entre un 45 a 50% en algunas y hasta un 80% en otras escuelas. Aclaran los directivos que cada uno tiene el poder de decisión. pic.twitter.com/qe3PF165jO — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2018 #adelanto supermercados y mayoristas de #Campana no adhieren al #ParoGeneral, la mayoría de los empleados asistieron al trabajo con normalidad, aclaran que esta vez no hubo amenazas. pic.twitter.com/6TN3frSWDU — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2018 #Dato Control Vehicular en Panamericana Km 72 mano a Capital. Comando Patrulla garantizando la seguridad en ruta. pic.twitter.com/j4VRLO38Sz — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2018 #Dato estación de servicio YPF sin atención al público por #ParoGeneral algunos vehículos varados a la espera de poder cargar combustible para seguir su viaje. pic.twitter.com/2bDeyeit0Z — Daniel Trila (@dantrila) 25 de junio de 2018

