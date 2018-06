La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/jun/2018 Mundial 2018:

A todo o nada; Argentina enfrenta a Nigeria por el pase a Octavos











Desde las 15.00, la Selección Nacional se juega su última ficha para seguir con vida en Ruisa. Está obligada a ganar. Y en caso que Islandia también lo haga ante Croacia, necesitará hacerlo por al menos un gol más de diferencia. Después de empatar con Islandia y perder 0-3 con Croacia, la Selección Argentina quedó al borde de la eliminación en esta fase de grupos de la Copa del Mundo "Rusia 2018". Y aunque la victoria de Nigeria sobre Islandia le brindó más oxígeno, la situación sigue siendo límite para el combinado nacional. Por su actualidad futbolística y por los convulsionados días posteriores a la caída ante los croatas. Sin embargo, ahí está Argentina en las calles de San Petersburgo, donde hoy desde las 15.00 se medirá frente a Nigeria, al tiempo que Croacia e Islandia se enfrenten en Rostov del Don. Y si ahí está Argentina no es solamente porque los jugadores arribaron ayer a la mítica ciudad rusa, sino porque también aparecieron cientos y cientos de simpatizantes en las inmediaciones del hotel donde se aloja la delegación para manifestar su apoyo con cánticos que emocionaron a la velocidad que se reprodujeron en las pantallas de celulares, tablets, computadoras y televisores. A miles de kilómetros de distancia, las imágenes conmovieron y regaron esos añicos de esperanza que se niegan a desaparecer. "Este partido hay que jugarlo con el corazón", señaló en esa línea el cuestionado Jorge Sampaoli. "Tenemos que hacer todo lo posible para que Argentina esté en la siguiente fase", agregó el hombre de Casilda, quien dejó de lado su habitual análisis táctico para centrar el foco del juego en lo emocional. El entrenador, quien asistió a la conferencia junto al arquero Franco Armani, no confirmó la alineación titular, pero todo indica que confiará en "los históricos" para afrontar este encuentro decisivo. Así, los once que saldrían mañana a la cancha serían: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez o Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. "Si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que (al partido) lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración", señaló Sampaoli. En cuanto al partido que espera hacer frente a Nigeria, el DT fue claro y conciso: "Es un rival difícil cuando no lo dominas. Argentina debe controlar el juego y que no sea ida y vuelta porque ahí sacan ventajas". COMBINACIONES. Para alcanzar el segundo puesto y la clasificación a Octavos, Argentina (1 punto) está obligada a ganar ante Nigeria (3), no le sirve otro resultado. Y, a su vez, necesitaría que Islandia (1) no supere a Croacia (6). Porque, en caso que los islandeses derroten a los croatas, entrará a tallar la diferencia de gol y la cantidad de tantos a favor. Islandia (-2) aventaja hoy a Argentina (-3), por lo que en caso que ambos ganen, la Selección Nacional necesita hacerlo por un gol más de diferencia que los islandeses, siempre que Argentina marque más tantos. Si no, deberá hacerlo por al menos dos goles más de diferencia.

MESSI, AGUERO Y DI MARÍA ESCUCHAN A SAMPAOLI. ARGENTINA ESTÁ OBLIGADA A GANAR FRENTE A NIGERIA.





QUE APAREZCA LEO. TRAS UN APÁTICO PARTIDO ANTE CROACIA, LA SELECCIÓN ESPERA QUE MESSI SURJA EN SU ESPLENDOR FRENTE A NIGERIA. ¡VAMOS ARGENTINA!





UN PAÍS DETRÁS. JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SE FOTOGRAFIARON AYER EN LA PUERTA DEL HOTEL EN SAN PETERSBURGO CON EL "BANDERAZO" DE APOYO QUE REUNIÓ A CIENTOS DE SIMPATIZANTES ARGENTINOS DETRÁS.



