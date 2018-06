Polémica por los cambios en la implementación de los Equipos de Orientación Escolar

Fueron decididos la semana pasada por la Gobernación. Ya no habría más equipos fijos por escuelas, sino que todos pasarán a rotar según las necesidades identificadas en cada establecimiento del distrito. "Esto genera condiciones de precariedad", advirtieron desde el área local encargada de regularlos. Los Equipos de Orientación Escolar (EOE), conocido hasta hace algunos años como gabinetes escolares, podrían sufrir un fuerte cambio luego de una resolución provincial que busca reestructurar su sistema de implementación. El martes pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, determinaron que los EOE pasen de ser institucionales a ser distritales. Así, estos equipos dejarán de estar fijos en una escuela para, en cambio, rotar de un establecimiento a otro. Además, la nueva reglamentación considera que un equipo puede estar compuesto por un solo integrante, cuando anteriormente se exigía una conformación de dos a cinco profesionales. "Sí se considera que una sola persona puede estar trabajando en una escuela, se pierde la interdisciplinaridad", advirtieron ayer fuentes de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Campana, el área encargada de gestionar los EOE, en contacto con LAD. Estos equipos suelen estar integrados por personas especializadas en psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y asistencia social. En Campana, hay cerca de un centenar de profesionales afectados. El nivel primario se lleva la mayoría: cerca del 70% de las escuelas tienen EOE. Por el contrario, es muy baja la presencia en los niveles Inicial (15%) y Secundario (18-20%). Existen 15 cargos más que son distritales, es decir, rotan de forma anual por diferentes establecimientos, distribuidos según las necesidades que son detectadas entre la Modalidad, Jefatura Distrital, Secretaría de Asuntos Docentes, UGD y los gremios. Con estos cambios, todos los cargos de EOE pasarán a ser distritales, por lo que no estarán más sujetos a un solo lugar. Esto impactaría asimismo en los salarios de los profesionales, ya que perderían plus como el de ruralidad. "Los cargos distritales siempre fueron inestables. Desde acá, siempre se intentó poder equipararlos (a los institucionales) y pasarlos a planta. Jamás se nos hubiera ocurrido que esa medida iba a ser implementada al revés", manifestaron desde la Modalidad de Psicología. También lamentaron que se pierda la capacidad de los Equipos de Orientación Escolar de hacer "seguimiento" a los alumnos de cada establecimiento, junto al "vínculo con la comunidad educativa" que generan estando todos los días en la misma institución. "Esto genera condiciones de precariedad", concluyeron. Son varias las voces que se están levantando contra esta reforma en los EOE que, afirman los disidentes, va en contra del Estatuto General Docente y del principio del Interés Superior del Niño (fijado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), entre otras legislaciones vigentes. El nuevo estatus de los integrantes del EOE ya estaría reflejado en la plataforma de gestión docente ABC, lo que está multiplicando la incertidumbre. Este lunes, en contacto con este medio, Pedro Espinoza, secretario general de Udocba, señaló que su sindicato mantuvo una reunión con varios afiliados afectados a los EOE el viernes. Manifestó que hay "una alarma muy grande" entre todos ellos. Por otra parte, reveló que el fin de semana, "muchos otros compañeros que nada tienen que ver con los Equipos de Orientación vieron en sus perfiles de ABC que pasaron a figurar como (docentes) distritales, lo que posteriormente fue señalado como un error por la Dirección General de Escuelas" de la provincia. De todas formas, el próximo jueves, el Frente Gremial Docente bonaerense presentará una carta a la dicha cartera provincial para confirmar la supuesta falla y, a la vez, saber más sobre la nueva modalidad de los EOE.



Polémica por los cambios en la implementación de los Equipos de Orientación Escolar

