Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. 190 BOLETAS DE GAS "En la alcantarilla de Cabrera y Brown, este sábado a la tarde encontré exactamente 190 boletas de GasBan sin entregar. Por estas cuestiones es que pedimos una oficina de la empresa en Campana. Hace años que no entregan las boletas en tiempo y forma. Pero los avisos de corte sí, y tenemos que ir hasta Zárate para regularizar la situación cuando la culpa no es nuestra. Las voy a llevar al CEMAV y espero que ellos se hagan cargo del asunto", escribió P. O. UNA PERDIDA DE AGUA "PELIGROSA" En la calle Jacob entre Chiclana y Pueyrredón frente al Club San Lorenzo, hace meses hay una gran pérdida de agua. "Es una trampa para peatones, motociclistas, ciclistas y hasta automovilistas. Es que el verdín que allí se ha acumulado cruza toda la calle y ya ocasionó problemas a quienes transitan por el lugar", cuenta Marcela. Afortunadamente, por el momento no pasó a mayores, pero vale la pena tenerlo en cuenta como antecedente. ACLARACIÓN A raíz de la nota "Vuelco y fuga en Urquiza y Matheu" publicada en la edición del domingo 24 de junio, familiares del joven que conducía el Ford Ka se comunicaron con La Auténtica Defensa para señalar que el conductor del automóvil tiene 19 años, "con todos los papeles en regla" y también para explicar que no se dio a la fuga, sino que debió retirarse ante la presencia de terceros que habrían intentado agredirlo. #QuejaVecinal enorme pérdida de agua potable por rotura transversal del asfalto en calle Rawson 314 entre 25 de Mayo y Av. Mitre pic.twitter.com/nalkmvfUH4 — (@dantrila) 25 de junio de 2018 #QuejaVecinal barrio San Jacinto a la luz de la luna, a las 19 hs con baja tensión. Ahora 20,50hs totalmente sin suministro eléctrico. La preocupación de los vecinos es que colapsan las líneas por sobrecargas y las consecuencias las sufren los que pagan y los que no. pic.twitter.com/9mDU340Qvv — Daniel Trila (@dantrila) 24 de junio de 2018

Quejas Vecinales

