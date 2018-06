En el marco de la inclusión y articulación educativa

Visionario, Manuel Belgrano observaría orgulloso a quienes a partir de sus convicciones y competente labor docente, brindaron respeto a su nombre. Juntos; la Escuela Primaria Nº 25, el Jardín de infantes Nº 909 y el Centro de Atención Temprana Nº2; diseñaron propuestas y proyectos en torno al día de la Bandera. No es casual que los alumnos guiados por los docentes, acompañados de la supervisión de los directivos, todos… vivan el espacio educativo desde una mirada comunitaria y social. Cumpliendo cronogramas y secuencias didácticas, llego el gran día. En un predio otoñal, caprichosamente silencioso y profundamente bello, se desarrollaron las actividades previstas. Presentes en el acto formal las banderas de ceremonia. El himno nacional argentino complementado de un video… momento de emoción…voz, canto y sentimiento ¡no es para menos! los ojos reflejados en imágenes de los alumnos interpretándolo en lengua de señas (realización escolar profesional, superador de toda tecnología) confirmando una vez más: que la inclusión, según la premisa de la comunidad educativa de Isla Talavera, no es solo un concepto, sino vivencias de lo que se aprende, se enseña, comunica y se comparte. Y como el "20 de junio-Día de la Bandera" nos da la posibilidad de honrar a la enseña legada por Manuel Belgrano - quien dejo en la lucha por la patria, su fortuna, salud y vida - se vivió otro momento ansiado y esperado: la Promesa de lealtad a la Bandera Nacional Argentina, de los alumnos de 4to. Año. Tal vez, hoy, podemos afirmar que, la reseña no supera las vivencias, solo intenta decir lo que en un espacio de encuentro sucede a grandes y niños. El rio fue el "otro escenario"… descubrir la nueva bandera en el remodelado muelle de la Escuela. El viento, fuerte y sigilosos como su historia supo de ella; hacia un largo tiempo que no flameaba en ese lugar, donde los docentes esperan a sus alumnos para iniciar cada jornada escolar. Con autentico cumplimiento y colaboración los patrones y marineros engalanaron con banderines y las lachas del transporte fluvial escolar de la empresa Interisleña (gestión de la D.G.CyE de la Provincia de Buenos Aires); y así se sumó el regalo de soltar infinitos deseos vestidos en globos perdidos en el mismo tono que el celeste y blanco cielo. Canción a mi bandera, respeto a la patria tangible, telas pintando pequeñas manos, retrato de Belgrano arte y tizas, dulces y sonrisas que fortalecen el corazón. Soplo de lo vivido, motivación por lo que llegara. Desde el continente y el agua, desde la hermandad de los pueblos que supieron los padres de la patria forjar, late la promesa del pueblo unido, sin réditos, orgullosamente acto educativo, defendiendo el derecho a la educación de los niños y jóvenes, en la nación que aún reclama justicia social, grito silenciosos de libertad. Los Directivos y docentes agradecen a las familias de los alumnos que acompañan permanentemente las propuestas institucionales; también y especialmente a las autoridades presentes y a los vecinos que nos ayudan a creer que las distancias no existen cuando los objetivos se encadenan en un fin común.



En el marco de la inclusión y articulación educativa

Por Comunidad educativa Isla Talavera

