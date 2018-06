Breves: Mundial 2018; día 12

Uruguay vs Portugal y Rusia vs España son los primeros duelos de Octavos de Final confirmados. Hoy, además del Grupo D, también se define el C. URUGUAY CON AUTORIDAD En el cierre del Grupo A, Uruguay derrotó 3-0 al anfitrión Rusia y no sólo se quedó con el primer puesto, sino que concluyó esta primera fase con puntaje ideal y sin recibir goles (los locales habían convertido ocho en los dos juegos previos). Los tantos Celestes llegaron por intermedio de Luis Suárez, Denis Cherysev en contra y Edinson Cavani. Así, el combinado dirigido por Oscar Washington Tabárez jugará en Octavos de Final frente a Portugal (segundo del Grupo B), mientras Rusia lo hará ante España. En el otro partido del Grupo A y en duelo de técnicos argentinos que ya habían quedado eliminados, Arabia Saudita (dirigida por Juan Antonio Pizzi) venció 2-1 a Egipto (Héctor Cúper). ESPAÑA Y PORTUGAL, CON DUDAS La definición del Grupo B fue más emocionante, porque tanto Irán como Marruecos estuvieron muy cerca de concretar sorpresas. Es que España (goles de Isco y Aspas) recién alcanzó el 2-2 frente al elenco marroquí en tiempo de descuento; mientras que Portugal, que ganaba 1-0 (gol de Quaresma) y tuvo un penal a favor que falló Cristiano Ronaldo, estuvo muy cerca de quedar eliminado porque Irán llegó al empate en tiempo adicionado y, luego, contó con una chance que le podría haber dado el triunfo y la clasificación. Finalmente fue igualdad 1-1 y las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) España, 5 puntos (+1); 2) Portugal, 5 puntos (+1); 3) Irán, 4 puntos (0); 4) Marruecos., 1 punto (-2). SE DEFINE EL GRUPO C En el primer turno de la jornada de hoy (desde las 11 de la mañana) se definirá el Grupo C. La ya clasificada Francia (6 puntos) enfrentará a Dinamarca (4), mientras que Australia (1) se medirá con Perú (0) esperando un triunfo galo para tener chances de avanzar a Octavos de Final. El ganador de este Grupo C se enfrentará luego con el segundo del D, que podría ser Argentina. Mientras que el segundo de esta zona chocaría con Croacia, que (salvo resultados muy inesperados) terminará primera en el Grupo D. PRÓXIMOS PARTIDOS La fase de grupos de este Mundial 2018 se cerrará en los próximos dos días con los siguientes encuentros: -Miércoles: Corea del Sur vs Alemania (11.00), México vs Suecia (11.00), Serbia vs Brasil (15.00) y Suiza vs Costa Rica (15.00). -Jueves: Colombia vs Senegal (11.00), Polonia vs Japón (11.00), Inglaterra vs Bélgica (15.00) y Túnez vs Panamá (15.00). Los Octavos de Final comenzarán en sábado con Uruguay vs Portugal y el duelo que sostendrán el ganador del Grupo C con el segundo del Grupo D, que sería Argentina si es que la Selección Argentina logra clasificarse a esta instancia.

Breves: Mundial 2018; día 12

