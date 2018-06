El sábado se impuso 3-0 y se aseguró terminar la fase regular entre los tres mejores. Esta noche visita a Italiano buscando un nuevo triunfo y esperando que Boca deje algún punto en su partido ante Hacoaj para quedarse con el segundo puesto.

Después de la derrota ante el líder Ciudad de Buenos Aires, cuando dejó escapar la posibilidad de pelear por el primer puesto, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana tenía por delante duros rivales en su búsqueda de terminar lo más arriba posible la fase regular de la División de Honor. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Mudir reaccionaron positivamente a aquella caída (que le cortó una racha de nueve victorias en fila) y superaron 3-0 a River Plate y también 3-0 a Universidad Abierta Interamericana (UAI).

De esta manera, el CCC se aseguró terminar la fase regular entre los tres mejores equipos y todavía cuenta con chances de alcanzar el segundo puesto. Para ello necesita ganarle esta noche a Club Italiano como visitante y esperar que mañana Boca Juniors pierda algún punto en su enfrentamiento con Náutico Hacoaj.

Ante la UAI, el pasado sábado como local por la 15ª fecha, el Tricolor sacó adelante un juego muy ajustado en cada uno de los parciales: 27-25, 25-23 y 32-30 fue el marcador final. "Fue todo muy peleado y muy parejo hasta el último punto", remarcó el entrenador Miguel Mudir.

El Tricolor presentó su formación habitual: Alejandro Araya como armador; Maximiliano Scarpin e Iván Postemsky como centrales; Mauricio Viller y Facundo Funes como puntas; Lucas Gregoret como opuesto; y Michele Verasio como líbero.

Por esta 15ª fecha de la División de Honor también se registraron los siguientes resultados: Boca Juniors 3-1 Club Italiano; San Lorenzo 3-1 Estudiantil Porteño; Municipalidad de Lomas de Zamora 1-3 Ferro Carril Oeste; River Plate 3-0 Náutico Hacoaj; Universidad de Buenos Aires 3-0 Bella Vista; UNLaM 1-3 Ciudad de Buenos Aires; y Vélez Sarsfield 0-3 Estudiantes (LP).

En tanto esta semana se disputarán los encuentros que quedan pendientes para completar la fase regular. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban: Náutico Hacoaj vs. UNLaM; y Estudiantes (LP) vs. Municipalidad de Lomas de Zamora. Hoy martes los harán: Club Italiano vs Ciudad de Campana y River Plate vs. Vélez Sarsfield. Y mañana jugarán: Bella Vista vs. San Lorenzo; Estudiantil Porteño vs. Municipalidad de Lomas de Zamora; Ferro Carril Oeste vs. UBA; y Náutico Hacoaj vs. Boca.

Luego, una vez definidas las posiciones finales de la fase regular, los primeros seis equipos clasificarán directamente a los Cuartos de Final, mientras que los ubicados del 7º al 10º se cruzarán para determinar quienes completan el cuadro de los ochos mejores. El resto de los conjuntos (los ubicados del 11 al 16) jugará por la permanencia en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).