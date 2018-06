El sábado se impusieron 4-0 como visitantes y aprovecharon el empate de Universitario de La Plata "C" para tomar tres puntos de distancia en la cima. Candelaria Noir, autora de un doblete, y Melina Dabusti fueron las figuras del equipo de nuestra ciudad. La Primera Damas de hockey sobre césped femenino del Campana Boat Club dejó rápidamente atrás el paso en falso dado el pasado miércoles ante Country Mi Refugio (inesperado empate de local que le cortó una racha de ocho victorias al hilo) y volvió a la senda del triunfo. Por la 12ª fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano, las chicas campanenses derrotaron 4-0 Camioneros "B", un rival que asomaba complicado en la previa. Este resultado, combinado con el empate de Universitario de La Plata "C" 2 a 2 contra San Fernando "D", le permitió al CBC estirar su ventaja como líder del campeonato: ahora cuenta con tres puntos de diferencia sobre las platenses en igual cantidad de partidos (12). Los goles del equipo campanense fueron convertidos por la volante ofensiva Damiana Pinto, por la delantera y actual goleadora del torneo María Eugenia Díaz, y por Candelaria Noir (2). Pinto y Díaz anotaron por segunda fecha consecutiva, mientras que para Noir, una de las más recientes incorporaciones al plantel superior celeste, fue su debut en las redes de Primera División. Tras este partido, "Mariu" Díaz llegó a 12 goles en 12 partidos y se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadoras. El once inicial que dispuso el director técnico Adrián Zottola fue con Romina Guerrero en el arco; Melina Dabusti, Florencia Núñez, Candela Corrata como defensoras; Constanza Santini (capitana), Camila Tenembaum, Camila Pérez Johanneton, y Damiana Pinto como volantes, y Catalina Tapia, Sofía González y María Eugenia Díaz como delanteras. Completaron el plantel: Camila Bidegain, Bárbara Brezzi, Julieta Dabusti, Karen Farías, María Luz Gentilini, Agustina Mayer, Daniela Merlotto, Josefina Pérez Johanneton y la goleadora y figura Candelaria Noir. RESULTADOS FECHA 12. El resto de los resultados de la fecha fueron: St. Brendan´s "B" 1-5 Sociedad Alemana de Lomas de Zamora "B", Quilmes "D" 2-2 Deportiva Francesa "B", Luján Rugby Club "B" 2-0 Country Mi Refugio, San Luis "B" 2-1 Quilmes "C", Nueva Chicago 2-0 Ferro Carril Oeste "C" y San Fernando "D" 2-2 Universitario de La Plata "C". FECHA 13. Recién se jugará el sábado 7 de julio, y en ella el Boat enfrentará en condición de local a San Fernando "D", actualmente en la antepenúltima posición con 11 puntos, tras 2 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Los demás encuentros serán: C.U.L.P. "C" vs. Nueva Chicago, Ferro "C" vs. San Luis "B", Quilmes "C" vs. Luján R.C. "B", Country Mi Refugio vs. Quilmes "D", Deportiva Francesa "B" vs. St. Brendan´s, y S.A.G.L.Z. "B" vs. Camioneros "B".



CANDELARIA NOIR. LA JUGADORA DEL CBC MARCÓ DOS GOLES FRENTE A CAMIONEROS. MARÍA EUGENIA DÍAZ Y DAMIANA PINTO COMPLETARON LA CUENTA. DIVISIONES MENORES El más destacado y relevante de los resultados de las categorías menores del Boat Club fue el que consiguió la séptima división, que con dos goles de María del Pilar González derrotó 2 a 0 a Camioneros que, hasta este sábado, había ganado sus once encuentros. El equipo campanense, dirigido por Agustina Mayer, venía de ganar todos sus partidos salvo uno (empate contra Nueva Chicago en la segunda fecha). Ahora, habiéndole ganado al líder, quedó a solo un punto de éste pero con un partido menos. Los demás resultados fueron: -Intermedia: victoria 3 a 0 (goles de Bárbara Brezzi -2- y Julieta Dabusti) -Quinta División: victoria 4 a 1 (Delfina Fernández Palazuelo -3- y Lucía Barczyñsky) -Sexta División: empate 1 a 1 (María Luz Balerio Echeverría)

