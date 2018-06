P U B L I C



El equipo celeste consiguió dos victorias y un total de cuatro medallas con cuatro embarcaciones presentadas. Josué Viera Veneziani, integrante del cuádruple senior, se subió a lo más alto del podio en su regreso al remo oficial tras 17 años. El equipo de remo oficial del Campana Boat Club tuvo un enorme fin de semana en Tigre, en el que consiguió dos primeros puestos y en el que subió al podio a todas las embarcaciones que presentó. Dos de las cuatro tripulaciones celestes tuvieron que afrontar el sábado pruebas eliminatorias, debido a la gran cantidad de inscriptos. Joel Romero y Lionel Erba, en single Sub 23 y single junior, avanzaron sin problemas a la final "A" del domingo. Originalmente, el debutante Gregorio Zanini tenía que correr también eliminatorias, pero se cancelaron dado que había siete botes inscriptos y uno de ellos se bajó de la competencia, quedando conformada únicamente una final directa de seis embarcaciones. En la esperada jornada de finales, Joel Romero ganó su regata y se quedó con una nueva medalla dorada, demostrando una vez más que es uno de los mejores (sino el mejor) remero Sub 23 del país. Además se hizo adjudicatario de una copa que puso en disputa la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (C.R.I.T.). De esta manera, Romero cumplió con todos los objetivos que pidió el Cuerpo Técnico Nacional a los fines de ingresar a la Selección Sub 23. Pero, como hemos mencionado, si quiere representar a Argentina en las próximas regatas internacionales tendrá que afrontar por propia cuenta los gastos que ello demnde. Por su parte "Jimmy" Erba se quedó con la medalla de plata en la prueba de skiff masculino junior y se perfila como gran candidato a pelear un puesto en la selección nacional junior, dado que éste es su primer año en la categoría y viene evolucionando a pasos agigantados. Erba fue, el año pasado, campeón argentino en dos sin timonel categoría menor junto a Felipe Modarelli. Gregorio Zanini, en su debut sobre 2.000 metros, finalizó tercero sobre seis botes en la siempre complicada prueba de singles categoría intermedia pre-oficial. Zanini, la más reciente adición al equipo del "Mate" Gustavo Hereñú, es otro remero con mucho futuro dada su anatomía física, sus condiciones y su compromiso con los entrenamientos. Y la gran sorpresa fue lo ocurrido en la prueba de cuádruples senior. El Campana Boat Club presentó un bote súper desparejo en cuanto a las edades y los tamaños de sus tripulantes, con Joel Romero y Rubén Geuna de stroke y número 3 (20 años ambos); Josué Viera Veneziani (34) de 2, regresando al remo de alta competencia tras 17 años, la mitad de su vida; y el recientemente junior Lionel Erba (17), en posición de bow. A priori la regata pintaba muy adversa y complicada, dado el calibre de los rivales: Club de Regatas Rosario, Club de Regatas La Plata, Club de Remeros Mercedes de Uruguay y Club Náutico Zárate, cuyo bote estuvo compuesto 100% por remeros de la Selección Nacional. Sin embargo, el cuádruple celeste no se achicó, fue al frente, tomó la punta y no la largó más hasta el final, que fue ajustadísimo y le dio un plus de emoción a la prueba. La regata oficial se llevó a cabo en la Pista Nacional de Remo y Canotaje ubicada en Rincón de Milberg (llena de basura, y con faltante de agua el día sábado durante las eliminatorias, repechajes y semifinales, que hizo que las pruebas debieran acortarse primero a 1500 y luego a 1000 metros, algo que sucede con una alarmante frecuencia y desvirtúa por completo a este deporte) y contó con la organización y la fiscalización de la C.R.I.T. Entre los jueces participantes de la Comisión de Regatas, estuvo la campanense y ex remera del CBC y del Club de Remo Teutonia Almendra Murillo, quien hace un par de años se recibió de árbitro nacional de remo. La próxima regata oficial se correrá el día domingo 15 del mes próximo en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, con organización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral. El sábado 14, además, se llevará a cabo en la misma sede la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (pruebas de 500 metros).

EL CUADRUPLE SENIOR. JOEL ROMERO, RUBÉN GEUNA, JOSUÉ VIERA VENEZIANI Y LIONEL ERBA SORPRENDIERON A Y GANARON UNA PRUEBA MUY REÑIDA. ASÍ LE APORTARON UN ORO AL CAMPANA BOAT CLUB.





LOS SINGLISTAS DEL CBC. JOEL ROMERO FUE ORO EN SINGLE SUB 23; GREGORIO ZANINI, BRONCE EN INTERMEDIA PREOFICIAL; Y LIONEL ERBA, PLATA EN SNGLE JUNIOR.



Remo:

Grandes actuaciones del Boat Club en la Regata Oficial "Guillermo Italiani"

