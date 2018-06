Breves Deportivas

GLADIADORES CAMPEONES La Selección Argentina de Handball se coronó campeona en el Panamericano disputado en Groenlandia al derrotar 29-24 a Brasil en la final del certamen. De esta manera, Los Gladiadores se clasificaron para el Mundial de Alemania-Dinamarca 2019 al igual que Brasil y Chile (terminó 3º tras superar 39-36 a Groenlandia en el partido por el tercer puesto). CIERRE CON SONRISA La Selección Argentina de Vóley concluyó su participación en la Nations League con un triunfo 3-0 sobre Brasil en Melbourne. Con este resultado, el balance final de los dirigidos por Julio Velasco quedó en 4 victorias y 11 derrotas (14º entre 16 selecciones). El próximo objetivo del combinado nacional será la preparación para el Mundial "Italia-Bulgaria 2018" que se disputará del 10 al 30 de septiembre y que marcará la despedida del entrenador argentino del cargo. DECK Y REDIVO, BAJAS La Selección Argentina de Básquet se trasladó a San Juan, donde el jueves enfrentará a Panamá por las Eliminatorias para el Mundial 2019 (luego, el 1 de julio se medirá con Uruguay). Por sendas lesiones, el entrenador Sergio Hernández no podrá contar ni con el escolta Lucio Redivo ni con el alero Gabriel Deck. Así, el plantel argentino quedó integrado por Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, Eric Flor, Nicolás Brussino, Máximo Fjellerup, Patricio Garino, Franco Giorgetti, Javier Saiz, Luis Scola, Marcos Delia y Roberto Acuña. PERDIERON LOS LEONES La Selección Masculina de Hóckey sobre Césped cayó 2-1 frente a India por la segunda fecha del Champions Trophy que se disputa en Holanda. En el debut, Los Leones habían vencido 2-1 al combinado local. Mientras que hoy, desde las 13, se medirán ante Bélgica por la tercera fecha. FEDERER NO PUDO El suizo Roger Federer perdió 7-6, 3-6 y 6-2 ante el croata Borna Coric en la final del ATP 500 de Halle (Alemania) y, por ello, no sólo no logró conquistar su 99º título, sino que además también cedió el Nº 1 del ranking mundial a manos del español Rafael Nadal. En el Top 10 no se dieron otros cambios, por lo que Juan Martín Del Potro sigue en el puesto 4. El resto de los argentinos en el Top 100 incluye a Diego Schwartzman (11), Leonardo Mayer (36), Guido Pella (72), Federico Delbonis (81) y el suspendido Nicolás Kicker (98). En tanto, Facundo Bagnis trepó hasta el 152º lugar tras coronarse campeón en el Challenger de L`Aquila (Italia). F1: HAMILTON EN FRANCIA El británico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó el Gran Premio de Francia, octava fecha de la temporada de Fórmula 1, y de esa manera recuperó el liderazgo del campeonato con 145 puntos. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari), mientras que Sebastian Vettel (Ferrari) finalizó 5º y quedó segundo en el campeonato con 131 puntos. La próxima carrera será el domingo en Austria.



Breves Deportivas

