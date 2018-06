El trastorno bipolar es una enfermedad grave del cerebro. También se conoce como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. Las personas con trastorno bipolar pueden recibir tratamiento. Con ayuda, pueden mejorar y llevar una vida exitosa. ¿Quién lo padece? El trastorno bipolar se puede presentar en cualquier persona. Con frecuencia, los síntomas comienzan a presentarse en la adolescencia tardía o la adultez temprana, pero pueden presentarse en los niños y en los adultos mayores también. Por lo general, la enfermedad dura toda la vida. ¿Por qué a algunas personas les da el trastorno bipolar? Los médicos no saben cuál es la causa del trastorno bipolar, pero hay varias cosas que pueden contribuir a la enfermedad. Los genes familiares pueden ser un factor, ya que el trastorno bipolar se puede dar en familias. Sin embargo, es importante saber que sólo porque alguien en su familia tiene el trastorno bipolar, no significa que otros miembros de la familia también lo tendrán. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Las personas que están teniendo un episodio maníaco pueden: - Sentirse muy "animadas" o felices Sentirse "nerviosas" o "aceleradas" - Tener problemas para dormir - Ser más activas que de costumbre - Hablar muy rápido sobre muchas cosas diferentes - Estar agitadas, irritables o muy sensibles - Sentir que sus pensamientos van muy rápido - Pensar que pueden hacer muchas cosas a la vez - Hacer cosas arriesgadas, como gastar mucho dinero o tener sexo de manera imprudente Las personas que están teniendo un episodio depresivo pueden: - Sentirse muy "decaídas" o tristes - Dormir demasiado o muy poco - Sentirse cómo que no pueden disfrutar de nada - Sentirse preocupadas o vacías - Tener problemas para concentrarse - Olvidarse mucho las cosas - Comer demasiado o muy poco - Sentirse cansadas o sin energía - Tener dificultad para dormirse - Pensar en la muerte o el suicidio ¿Es fácil diagnosticar el trastorno bipolar? No. Algunas personas tienen el trastorno bipolar durante años antes de que se diagnostique la enfermedad. Esto ocurre porque los síntomas bipolares pueden parecerse a otros problemas diferentes. ¿Cómo se trata el trastorno bipolar? Por ahora, no hay cura para el trastorno bipolar, pero el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. Medicamentos Hay diversos tipos de medicamentos que pueden dar buenos resultados. Las personas responden de diferentes maneras a los medicamentos, por lo que el tipo correcto del medicamento depende de cada persona. Terapia Hay diferentes tipos de psicoterapia o terapia de "diálogo" que pueden ayudar a las personas con trastorno bipolar. La terapia puede ayudarles a cambiar su comportamiento y manejar su vida. Fuente: National Institute of Mental Health



Trastorno Bipolar

