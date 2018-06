El Municipio volvió a sancionar a LandNort

En marzo le había revocado su habilitación y no tenía autorización para operar. Se dio aviso a la fiscalía provincial, donde está radicada la causa. Tras violar la clausura, el Municipio a través de la Secretaría de Legal y Técnica, sancionó nuevamente a la empresa LandNort. La compañía -ubicada en las cercanías del barrio Las Praderas- volvió a operar pese a no tener la habilitación municipal necesaria. De acuerdo a lo que la ley indica en este caso, funcionarios municipales dieron aviso a la fiscalía de la Provincia, donde está radicada la causa, para informarles sobre lo sucedido. La empresa, que cuenta con varias denuncias por contaminación, viola de manera reiterada la clausura efectuada por el Municipio en marzo.

El Municipio clausuró a LandNort: Fue por diversas irregularidades vinculadas al medio ambiente y a obras de ampliación realizadas en el lugar que no fueron declaradas. Ayer los vecinos impidieron el ingreso de un… https://t.co/g3e0K5dqlG #LocalesPolíticayEconomía #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 17 de marzo de 2018

