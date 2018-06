Más críticas a los cambios planteados en los Equipos de Orientación Escolar

"Es un avance claro del Gobierno Provincial hacia la flexibilización laboral ya que los integrantes de los equipos quedan a merced de lo que decidan cada año no sólo los Inspectores e Inspectoras de Educación sino también los funcionarios políticos", dijo el Consejero Escolar sobre la Resolución 1736/18. "Vamos a defender a los Equipos de Orientación Escolar" dijo ayer a la prensa local el Consejero Escolar Alejo Sarna, en referencia a la Resolución 1736/18 de la Dirección General de Cultura y Educación. "Pone en riesgo –dijo Sarna- a los Equipos de Orientación Escolar, ya que los transforma de Planta Orgánica Funcional de las Instituciones Educativas a Equipos Interdisciplinarios de distritos, lo cual genera un impacto negativo dado que interrumpe los procesos institucionales de abordaje pedagógico y socios comunitarios si los equipos cambian año a año". "Esto vería afectadas las posibilidades de que cada escuela contara con Equipos de Orientación Escolar en cada establecimiento, como lo es hasta ahora, obligándolos a perder sus pertenencias institucionales trabajando un año en una escuela y al siguiente podrían hacerlo en otra o varias a la vez, rompiendo vínculos y perdiendo la capacidad de elaboración de proyectos institucionales a mediano y largo plazo", comentó. Sarna también se manifestó preocupado por la situación laboral de los alcanzados por la medida: "La transformación planteada por la Resolución hacia los Equipos de Orientación Escolar no sólo involucra a las escuelas y a la comunidad educativa sino también a los trabajadores y las trabajadoras de dichos equipos que ven afectadas su continuidad laboral. Esto sobre todo es un avance claro del Gobierno Provincial hacia la flexibilización laboral ya que los y las integrantes de los equipos quedan a merced de lo que decidan cada año no solo los Inspectores e Inspectoras de Educación sino también los funcionarios políticos". "Este es un paso más en el recorte de gastos y en el triste vaciamiento de la educación pública que se viene dando desde la Gobernación Provincial. Estas políticas lejos están de alcanzar educación pública de calidad, sino que por el contrario, se dirige en la dirección opuesta", concluyó.



Más críticas a los cambios planteados en los Equipos de Orientación Escolar

