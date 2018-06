El juez de Garantías Julio Grassi participó de la reunión mensual del Foro Municipal de Seguridad

Explicó sus funciones y habló del seguimiento a personas que recuperan su libertad tras cumplir condena penal. El presidente del Foro, Alfio Serini, destacó su predisposición a contestar las preguntas de los vecinos. El juez de Garantías Julio Grassi participó de la última sesión del Foro Municipal de Seguridad, que se llevó a cabo en la sede de Bomberos Voluntarios el pasado 13 de junio. La reunión fue encabezada por el titular del Foro, Alfio Serini, acompañado por el secretario Saturnino Moreira, el vicepresidente Joaquín Zanetti y el vocal José Sanabria. Como invitados, estuvieron el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, el director general de Planificación Coordinación Operativa, Nerio Nogueira, y el concejal de Cambiemos Luis Gómez. Grassi contestó todas las inquietudes de los vecinos presentes. Habló de los seguimientos a las personas restituidas de su libertad luego de cumplir condena penal. Y detalló sus funciones como juez de Garantías. "Me dejó una grata impresión, porque es el primer juez que se arrima al Foro de Seguridad a contestar las inquietudes de los vecinos respecto a la famosa puerta giratoria, porque es él justamente quien tiene la facultad de dejar en libertad o no a una persona", comentó Serini en diálogo con LAD. Para el presidente del Foro Municipal de Seguridad, "el compromiso de la Justicia" en combatir el delito es importante, pero aún más el contacto con los vecinos. "A veces uno se la agarra con la Policía, pero la gente ignora cómo son los procedimientos", sostuvo. Y añadió: "(Grassi) Lo dijo clarito: este Código (Penal) es garantista. Entonces, el abogado pide que lo excarcele (al delincuente) y si la ley lo contempla, se lo excarcela. Y si es grave, no". Durante la sesión, diferentes vecinos expresaron sus inquietudes a las autoridades. Así, se presentaron casos de escruches en el barrio Alberdi; de choques de bandas por droga en Santa Lucía; y de chicos en la calle en Los Pioneros. Milano también brindó información municipal sobre el estado del delito en la ciudad: aseguró que bajaron los hechos violentos con respecto al año pasado, aunque advirtió que el secuestro virtual es una modalidad en crecimiento. La próxima reunión del Foro Municipal de Seguridad será el día 11 de julio.

Juez de Garantías Julio Grassi. Foto: radionuclear año 2017.



El juez de Garantías Julio Grassi participó de la reunión mensual del Foro Municipal de Seguridad

