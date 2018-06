Dicen que la distancia es el olvido y que postergarse es de perdedores. Ahora el término de moda es "loser", perdedor en inglés. Fulano es un loser, mengana una loser y los más votados para el rango de superloser son los que postergan su vida por los demás. Las madres que cuidan a sus hijos, los hijos que cuidan a sus padres, él que deja la carrera para trabajar porque ahora ya son una familia, ella que deja su ciudad para acompañarlo a él. Ejemplos de vida que deberían enorgullecernos y que, sin embargo, como acortan expectativas económicas o desobedecen al sistema de descarte, no son bien vistos. ¿En qué momento nuestra escala de valores se tergiversó de ésa manera? ¿ Quiénes son los perdedores y los ganadores de nuestra sociedad? La administrativa que trabaja para pagar a la mucama, con tal de no quedarse en casa? El que no le da trabajo al arquitecto porque cree que sabe hacerlo todo, se ahorra un peso y le queda la reforma peor que antes? El que se ahorra la propina, después de haber gastado una fortuna en un restaurante de lujo? La que hace firmar la tarjeta de crédito a una amiga, para luego, denunciar la tarjeta como robada?. Hay una línea sutil que separa la ironía de la sabiduría popular. Creo que estamos en un cambio de paradigma, panópticos, que nos exige una enorme responsabilidad. Sé que pareceré antediluviana (y me importa muy poco) pero si no aprendemos a postergarnos ante la necesidad del otro, si no volvemos a la verdad como único sendero y buscamos el bien común, el choque será de frente. Y si la chusma me otorga el trofeo de superloser por enarbolar ésos valores, estaré feliz para la foto, feliz por ostentar semejante galardón.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

La postergación

Por Fabiana Daversa

