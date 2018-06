Cazador: "Nadie tiene que tener temor a que haya un defensor del pueblo"

P U B L I C



El titular del bloque Cambiemos avisó que no quiere que los postulantes sean elegidos solo por la oposición. Y volvió a remarcar la necesidad de contar con un defensor del público: dijo que protege "a la persona común del atropello del Estado o del privado". El debate por la creación de la figura del Defensor del Pueblo en el ámbito municipal se aproxima y los concejales perfilan sus posiciones para lo que será la búsqueda de consenso alrededor de los dos proyectos que están ingresados en la comisión de Legislación General. En ese sentido, Carlos Cazador, el jefe de los ediles oficialistas, avisó este lunes que no está dispuesto a aceptar que los candidatos a ese rol sean elegidos por la oposición. "No voy a cambiar un ápice esta posición porque para mí es central que no tenga connotación política", advirtió. Como La Auténtica Defensa daba cuenta a fines de abril, tanto Cambiemos como los bloques peronistas PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador presentaron durante las primeras sesiones del año sendos proyectos para instaurar en la ciudad una Defensoría Pública que sirva de instancia mediadora entre los usuarios, el Estado local y las empresas prestadoras de servicios públicos. Los textos son muy similares en esencia, pero con una diferencia fundamental: la forma de elegir a la persona que ocupará el cargo. Para Cazador, autor de la normativa oficialista, debe llamarse a un concurso público; por el contrario, la iniciativa disidente plantea que los candidatos finales deben ser propuestos ante el HCD por los bloques de la oposición. "A nosotros no nos gusta ni que sea del oficialismo ni que sea de la oposición, sino que nos interesa que sea idóneo y que venga a resolver algunos problemas que los vecinos tenemos y que no podemos resolver por otras vías administrativas", sostuvo Cazador. Y avisó: "No voy a cambiar un ápice esta posición porque para mí es central que no tenga connotación política". Por otra parte, el titular de la bancada oficialista subrayó la necesidad de contar con una defensoría pública. "Nadie tiene que tener temor a que haya un defensor del pueblo", consideró, al tratarse de una figura que "defiende a la persona común del atropello del Estado o del privado". "Lo único que va a hacer es poner barreras para que eso no ocurra. Es central entender eso. Por tal motivo, debería tener casi nada de connotación política y mucho de defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad", remarcó. La votación para sancionar la Defensoría Pública en nuestra ciudad fue fijada para el próximo 19 de julio. Hasta esa fecha, Cambiemos y el peronismo tendrán la posibilidad de amalgamar sus respectivos proyectos. También hay que considerar los aportes que pueda acercar la UV Calixto Dellepiane. Sin embargo, Cazador adelantó la estrategia oficialista de no haber acuerdos. "Si no lo logramos, habrá dos proyectos, porque nosotros ese mismo día vamos a sacar el nuestro para que vaya a recinto, y se votará en función de las dos propuestas, que tienen algunas cuestiones parecidas, y algunas no tanto", explicó.



Cazador: "Nadie tiene que tener temor a que haya un defensor del pueblo"

