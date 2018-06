Hoy no hay clases en las escuelas por el Día del Trabajador del Estado

La mayoría de las oficinas nacionales y provinciales también se verán sin actividad. A nivel municipal, las dependencias funcionarán con normalidad. Se celebra este miércoles el Día del Trabajador del Estado y los más afectados por la conmemoración serán los establecimientos educativos públicos, que arrastran ocho días de paro en lo que va del año en reclamo salarial. Así, los colegios públicos de la ciudad volverán a no tener actividad, al igual que el año pasado. En tanto, las universidades funcionarán normalmente. Ninguna institución provincial estará abierta, por lo que no se atenderá al público en las oficinas de PAMI, ANSES, AFIP, ARBA y IOMA. Los municipales, en cambio, no hará paro, por lo que funcionarán todas las dependencias y entidades bajo órbita del Estado local. El asueto administrativo fue dispuesto en Argentina a partir de agosto de 2013, cuando el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 26.876 sancionada en el Congreso que estableció ese día como de "descanso" para los empleados de la Administración Pública Nacional, al que los gobiernos provinciales se adhirieron. Se conmemora la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó los convenios colectivos y la sindicalización de los por entonces denominados servidores públicos, que luego pasaron a llamarse empleados del Estado.

