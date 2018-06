La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/jun/2018 Rugby:

El Tricolor se impuso 18-14, logró su séptima victoria en ocho presentaciones y se mantuvo en lo más alto de la Zona B de la Tercera División de la URBA, aunque fue alcanzado por Beromama, que sumó puntos bonus en su victoria sobre Berisso Rugby. Por la novena fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana venció 18-14 como visitante a Mercedes en un partido disputado el último sábado. Como visitante, el CCC se hizo fuerte en el primer tiempo con tries de Alexis Velázquez y Adrian Lugo (este segundo convertido por Juan Calvi). Así se fue al descanso 12-6 arriba, diferencia que estiró en el inicio de la segunda mitad con un penal de Calvi (15-6). Sin embargo, Mercedes reaccionó: con un penal inmediato a esa conversión volvió a limar el margen a seis (15-9) y a los 28 minutos tuvo su chance de pasar al frente tras apoyar en el ingoal Tricolor. Pero falló la conversión y entonces Ciudad resistió y aseguró la victoria con un penal de Calvi a dos minutos del cierre. De esta manera, el CCC logró su séptima victoria en ocho presentaciones. Y en esta oportunidad derrotó a quien era su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones. Por ello, logró mantenerse en la cima de esta Zona B, aunque fue alcanzado por Beromama, que superó 38-15 como visitante a Berisso y al sumar punto bonus también llegó a las 33 unidades. Los cinco mejores de esta Zona B y los cinco mejores de la Zona A avanzarán a la ronda campeonato en busca del ascenso a la Segunda División. Por su gran campaña, Ciudad de Campana ya está clasificado para esa instancia. En la Zona A, Del Sur Rugby es líder con 38 puntos, producto de ocho triunfos en ocho presentaciones (en seis de ellas sumó punto bonus). Como escolta se encuentra San Marcos con 36, mientras que tercero aparece Tiro Federal de Baradero con 35. Por la décima y anteúltima fecha de esta primera fase, Ciudad de Campana recibirá el próximo sábado a Rivadavia de Lobos. RESULTADOS FECHA 9: Floresta Rugby 32-34 Almafuerte; Berisso 15-38 Beromama; Rivadavia de Lobos 12-28 Los Pinos; Mercedes 14-18 Ciudad de Campana. Pendiente: Porteño (General Rodríguez) vs Sociedad Hebraica. Libre: Ezeiza Rugby. FECHA 10: Ciudad de Campana vs Rivadavia de Lobos; Los Pinos vs Berisso Rugby; Beromama vs Porteño; Sociedad Hebraica vs Floresta Rugby; Almafuerte vs Ezeiza Rugby. Libre: Mercedes.

EN RITMO. AUNQUE YA ESTÁ CLASIFICADO A LA ZONA CAMPEONATO, EL CCC SIGUE COSECHANDO BUENOS TRIUNFOS.



