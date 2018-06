Más boletas de gas no entregadas

Luego de que un vecino avisara a LAD que el sábado encontró 190 tiradas en la calle, ayer otro encontró 6 más en su buzón. En nuestra edición de ayer, relatamos cómo un vecino encontró el sábado pasado en la alcantarilla de Cabrera y Brown, 190 boletas de Gas Natural Fenosa; y cómo, tras leer nuestro diario, el CeMAV tomó cartas en el asunto, logrando que la empresa se haga cargo del tema, prometiendo redistribuir las mismas y con el vencimiento diferido. Ayer por la mañana, otro lector de La Auténtica Defensa se presentó en nuestra redacción, explicando que en el buzón de su domicilio había encontrado no sólo su propia boleta de gas, sino también la de 6 vecinos más, y de diferentes puntos de la ciudad, bastante alejados de su domicilio. Consultados al respecto horas después, en la oficina del CeMAV nos confirmaron que el vecino se presentó con las boletas no entregadas, y que, además, ya habían vencido el pasado viernes 22. Volvemos a invitar a nuestros lectores a utilizar nuestro WhatSapp (3489 488321) para darle visibilidad a sus quejas e inquietudes vecinales; y en cuanto a la temática vinculada al servicio de Gas Natural Fenosa (GNF), les recordamos que en las oficinas del CeMAV se brinda el servicio de reimpresión de boletas no entregadas, la impresión del estado de cuenta y la impresión del libre deuda del medidor. Estos trámites que se realizan todos los días de 8 a 14 en Castelli 333, sin la necesidad de tener que viajar hasta Zárate, donde se encuentra la oficina regional de atención al público de GNF.

Ayer aparecieron otras 6 boletas de gas sin entregar. ¿Habrá más?

UNA HISTORIA MÍNIMA CON FINAL FELIZ



Vanina Gutierrez, empleada del CeMAV, al leer la nota llamó al diario La Auténtica Defensa para poder dar con el vecino quien el día anterior había encontrado las boletas de gas tiradas en una alcantarilla. Y así empezó a hacer girar la rueda. pic.twitter.com/fxLm75aI0P — CeMAVCampana (@CeMAV_Campana) 27 de junio de 2018 Luego todo el equipo de trabajo ingresó los más de 190 números de usuarios para informarlos a Gas Natural Fenosa para que proceda al reenvío de las boletas a los vecinos con nueva fecha de vencimiento.



¡Gracias al vecino que se acercó hasta Castelli 333 y confió en nosotros! pic.twitter.com/QUH8rKbnjp — CeMAVCampana (@CeMAV_Campana) 27 de junio de 2018 El CeMAV intervino ante los problemas en la distribución de las boletas de gas: Luego que un vecino avisara a LAD que encontró 190 boletas tiradas, la oficina municipal consiguió una prórroga en el vencimiento para los afectados En… https://t.co/ctXO8ugQ1q | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 27 de junio de 2018

Más boletas de gas no entregadas

