Hoy jueves el aire templado volverá a hacerse presente y la temperatura llegará a los 19 grados en horas de la tarde. Casi no habrá viento y eso ayudará en la posible formación de neblinas temprano en la mañana. Durante el día el sol brillará, tendiendo a aumentar la nubosidad en el transcurso de la tarde. La situación meteorológica muestra a nuestra región dentro de un área de incertidumbre bárica, porque no prevalecen ni las altas ni las bajas presiones. Como la masa de aire no cambiará, luego de un amanecer ligeramente frío y húmedo, el ambiente se volverá templado. Es posible que se formen neblinas temprano y que durante la tarde aumente la nubosidad alta. Mañana viernes aparecerá una zona de baja presión sobre Uruguay y eso forzará al viento a afirmarse del Sudeste en nuestra ciudad. Ese viento traerá nubes bajas que poblarán el cielo, mostrando un comportamiento variable. El día oscilará entre fresco y templado, con elevada humedad. El sábado las nubes se retirarán en forma momentánea, manteniéndose el ambiente húmedo. La mañana será fresca y la tarde templada, con posibles 20 grados de máxima. Hacia el domingo el aire templado y húmedo se inestabilizará, por la llegada de una zona de baja presión desde el oeste del país. Las nubes volverán con mayor cantidad y desarrollo, de modo que podrían generar precipitaciones; incluso no habría que descartar alguna tormenta. Todo se dará dentro de un ambiente fresco y húmedo. El lunes mejorará y refrescará: 14 grados podría ser la máxima de ese día. El martes hará más frío. Pronósticos Hoy, jueves 28: hay probabilidad de neblina matinal. El cielo variará de algo a parcialmente nublado. La mañana será fresca y la tarde templada, con 9 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste. Mañana, viernes 29: el cielo tendrá nubosidad variable. Será un día húmedo, oscilando entre fresco y templado. La temperatura mínima prevista es de 12 grados y la máxima de 18 grados. El viento soplará débil del Sudeste. Sábado 30: el cielo variará de despejado a parcialmente nublado. La mañana será fresca y la tarde templada, con 11 grados de mínima y 20 grados de máxima. Seguirá húmedo, con una brisa débil del Noreste.



El Tiempo en Campana:

Templado, con sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

