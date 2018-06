"Consideramos que el Ministro Sanchez Zinny y la Gobernadores en lugar de pasar a disponibilidad de los distritos a los EOE deberían fortalecer los equipos que actualmente existen y fomentar la incorporación de profesionales donde no los hay" indico el concejal Marco Colella (FR-PJ). Además agregó: "En las recorridas que hemos realizado con el equipo que me acompaña en mi rol de concejal, vemos grandes problemáticas dentro de los establecimientos educativos, las cuales, en la mayoría de los casos, son atendidas por los EOE" sostuvo el edil del FR-PJ y remarcó "la distritalización no solo genera precarización laboral para los docentes, sino menor contención para las comunidades educativas". "La Resolución 1736/18 es un retroceso en la educación, perjudica a docentes y sobre todo a los chicos" expresó el concejal y concluyó diciendo "desde nuestro lugar de concejal vamos a acompañar a los trabajadores de la educación en cada uno de los reclamos que lleven adelante en contra de este atropello dirigido desde la provincia", concluyó el edil.



Equipos de Orientación Escolar:

Colella pide fomentar la incorporación de profesionales

