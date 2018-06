Con el ingreso firme del pejerrey por la zona del Guazú y el Bravo pudiéndolo encontrar de embarcado sin la necesidad de navegar grandes distancias, salimos en un nuevo relevamiento de pesca con nuestro guía referente y amigo Oscar Enrique Suarez sumándose a esta jornada el amigo Jorge Anderete de Río Lujan. Por nuestra parte saldríamos de la guardería Marinas del Paraná Guazú donde también nos proveímos de combustible en la estación de servicio Barlovento dentro del mismo predio. En principio con Oscar le habíamos puesto todas las fichas a navegar aguas abajo hasta el juncal del Bravo frente al Alférez Nelson Page, pero esas cosas que tiene la pesca al pasar por el último muelle de los pantanos la cantidad de borbollones que se veían de los pejerreyes era impresionante, además en este sector no había lanchas gareteando así que la decisión fue unánime armemos aquí los equipos y probemos. Con todos los equipos armados iniciamos la primer gareteada en la cual los piques se dieron a poco de comenzarla con pejerreyes de muy lindos portes entremezclándose con algunos medianitos y juveniles pero que también nos dan un buen entretenimiento y nos sirven para calentar las muñecas y el puso. Después de haber realizado un par de gareteadas más y de haber obtenido buenos resultados, decididos a cambiar de sector pusimos proa para el Bravo donde nuevamente nuestro viaje se detuvo en las proximidades de la boya 167 del Guazú por haber advertido actividad de pejerreyes en la zona, así fue que nos largamos primeramente casi pegado a la costa y el viento nos sacaba en una suave gareteada aguas afuera, aquí el pique se dio la siguiente forma en el sector playo se daban muchos juveniles y ataques de dientudos, pasando a la parte profunda en el veril y por un par de metros se daban los pejerreyes medianos en cantidad y río afuera picaba el grande de entre los 39 y 43 centímetros y con pesos de hasta los 500 gramos pero en menores cantidades. Con muy buena cosecha de pejerreyes decidimos no irnos sin visitar el Bravo cosa que de un principio decidimos, así fue que navegamos unos minutos para largarnos al garete en el comienzo del juncal frente al Pagés, en este sector los piques se encontraron más que nada pegado a los juncales con muy buenos portes de pejerreyes favoreciéndonos mucho el estar solos, los piques se sucedieron a todo lo largo del juncal hasta el final casi en el arroyo las piedras donde en este último tramo se incrementaban los piques y los tamaños de los pejerreyes. En nuestro programa de TV Nº 729 y 730 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Los portes de los pejerreyes en el Guazú y el Bravo rondan de los 35 a los 43 centímetros.



Semanario del Pescador:

Pejerreyes por el Guazú y el Bravo

Por Luis María Bruno

