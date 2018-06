Breves: Mundial 2018; día 15

P U B L I C





VOLVIÓ AL TRABAJO La Selección Argentina regresó ayer a los entrenamientos en Bronnitsy luego de la agónica clasificación a Octavos de Final conseguida en San Petersburgo frente a Nigeria. Durante la práctica, los titulares en ese encuentro realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto de los futbolistas trabajaron en el campo de juego bajo las órdenes de Jorge Sampaoli (quien participó de un "loco" con los jugadores) y su cuerpo técnico. Como segundo del Grupo D, Argentina enfrentará este sábado desde las 11.00 a Francia, ganador del Grupo C, en el "Kazán Arena". Así, en estos dos días de entrenamiento que le restan por delante en Bronnitsy, el entrenador debe definir la alineación titular para enfrentar a la selección gala. En principio, no sufriría modificaciones, aunque Sampaoli podría dejar planteadas algunas dudas en la previa (la continuidad de Higuain o el regreso de Agüero sería la de mayor probabilidades de derivar en un cambio en el once inicial). BÉLGICA E INGLATERRA En el Grupo G de este Mundial ya está definido que Bélgica e Inglaterra serán los clasificados a los Octavos de Final. Así, en esta última fecha de la primera fase sólo les resta definir quién lo hará como primero y quién como segundo. Para ello se enfrentarán hoy desde las 15.00 en Kaliningrado. Hasta el momento están igualados en todo: ambos tienen seis puntos, ocho goles a favor y dos en contra. En tanto, el debutante Panamá y Túnez buscarán sumar sus primeros puntos de la competencia en la despedida de ambos cuando se enfrenten desde las 15.00 en Saransk. COLOMBIA BUSCA OCTAVOS En el Grupo H sobra incertidumbre: la única certeza hasta ahora es que Polonia ya está eliminada luego de perder sus dos primeros encuentros. Después, Japón y Senegal son líderes con 4 puntos (y +1 de diferencia de gol); mientras que Colombia tiene 3 (+2). Hoy, desde las 11.00, se enfrentarán Japón vs Polonia en Volgogrado y Senagal vs Colombia en Samara. A los nipones les alcanza con un empate, mientras que la Selección dirigida por José Pekerman necesitará vencer sí o sí a Senegal, a menos que Polonia derrote a Japón (entonces le alcanzaría con un empate). Primero y segundo de este Grupo H se cruzarán con Bélgica e Inglaterra, dependiendo de la ubicación final de ambos. OCTAVOS DE FINAL Por el momento, los cruces de Octavos de Final de esta Copa del Mundo ya confirmados y sus respectivas programaciones son: -Argentina vs Francia, jugarán el sábado a las 11.00 en Kazan -Uruguay vs Portugal, se enfrentarán el sábado a las 15.00 en Sochi -España vs Rusia, se medirán el domingo a las 11.00 en Moscú -Croacia vs Dinamarca, jugarán el domingo a las 15.00 en Nizhny Novgorod -Brasil vs México, el lunes a las 11.00 en Samara -Suecia vs Suiza, se enfrentarán el martes a las 11.00 en San Petersburgo

Breves: Mundial 2018; día 15

