Otitis infantil

La otitis puede afectar a la parte externa del oído, desde el tímpano hacia afuera (otitis externa) o a la parte media (otitis media). En los meses fríos la otitis más común es la del oído medio. ¿Cómo se produce? La otitis media se produce por la entrada en el oído medio de bacterias procedentes de la nariz o de la garganta. Ambas están comunicadas con el oído mediante un conducto con forma de tubo llamado trompa de Eustaquio. Las otitis son más habituales cuando este conducto se llena de mucosidades, ya sea porque el niño sufre un proceso catarral o porque tenga vegetaciones grandes. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de oído, que aumenta por la noche, fiebre y malestar general. En los bebés, la otitis puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, inapetencia y alteración del sueño. ¿Cómo se trata? Las otitis medias suelen estar producidas por bacterias, por eso el tratamiento consiste generalmente en tomar antibióticos. El más recetado es la amoxicilina con ácido clavulánico, que es de amplio espectro. Si el niño tiene fiebre, lo aconsejable es administrarle un ibuprofeno para bajarla, que además calma el dolor y reduce la inflamación. ¿Cómo y cada cuánto tiempo se administra el antibiótico? Se debe dar la dosis de amoxicilina recomendada por el pediatra (depende de la edad del niño) cada ocho horas durante al menos diez días, con las comidas o fuera de ellas. Si el médico receta otro antibiótico distinto, indicará la duración del tratamiento, los intervalos entre las tomas y la forma de administrarlo, pues cada antibiótico es diferente. No se debe interrumpir el tratamiento aunque el niño ya no tenga fiebre o le haya dejado de doler. ¿Es normal que las infecciones de oído se repitan? Algunos niños son muy propensos a padecer de los oídos, sobre todo los que tienen muchos catarros y los que tienen las vegetaciones muy grandes. ¿Es verdad que con la infección puede romperse el tímpano? Si la otitis no es tratada a tiempo, se forma un absceso de pus que termina por romper el tímpano y salir al exterior (se ve una secreción maloliente que suele salir por la noche y manchar la almohada). En ese momento la fiebre baja y el dolor desaparece, pero la infección no. Si se trata entonces, la herida del tímpano se cura y deja una cicatriz apenas perceptible. ¿Qué es la otitis exudativa o serosa? Se produce cuando quedan mucosidades en el interior del oído durante más de tres meses. Al niño no le duele, pero su audición está deteriorada. A veces es necesario colocar unos tubitos de drenaje a través del tímpano para que esas secreciones salgan fuera. Es una intervención sencilla, que se realiza con anestesia general. ¿Disminuyen los episodios a medida que el niño se hace mayor? Si la otitis no se hace crónica, lo normal es que conforme el niño vaya creciendo y tenga menos catarros, también tenga menos infecciones de oído. El periodo peor es entre los 6 y los 18 meses, porque todavía no ha desarrollado su sistema inmunitario. A partir de los 3 ó 4 años ya ha creado bastantes defensas, que le protegen mejor. Dr. Florencio de Santiago



Otitis infantil

