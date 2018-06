Manifestación en contra de la reforma en los Equipos de Orientación Escolar

Intervino la Legislatura Diputados provinciales de la oposición presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para anular la resolución 1736/18. El proyecto, que lleva la firma de Florencia Saintout (Unidad Ciudadana), Rubén Eslaiman (Frente Renovador), Carlos Urquiaga (PJ Unidad y Renovación) y Guillermo Kane (Frente de Izquierda), busca derogar la medida de la gobernadora María Eugenia Vidal que, considera, avanza con el "desmantelamiento de los Equipos de Orientación Escolar". Al mismo tiempo, insta a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia a, dentro de los 60 días de sancionado como ley, proceder al "cumplimiento de los nombramientos, por acto público, de todos los cargos necesarios para completar la planta orgánica funcional" de los EOE en todos los establecimientos educativos provinciales. Profesionales afectados recibieron el apoyo de docentes y gremialistas de nuestra ciudad durante la marcha realizada ayer. Se movilizaron hasta la Jefatura de Inspección Distrital para pedir la derogación de la resolución provincial 1736/18. Integrantes de Equipos de Orientación Escolar (EOE), junto a maestros y profesores de niveles inicial, primario y secundario, marcharon este jueves hacia la sede de la Jefatura de Inspección Distrital para manifestar su rechazo a la resolución provincial 1736/18 que, aseguran, busca desmantelar los EOE. Los protestantes se concentraron pasadas las 11 horas en la plaza Eduardo Costa y desde allí se trasladaron en caravana hasta la Escuela Normal donde pudieron entrevistarse con la inspectora jefa distrital, Silvia López, a quien le entregaron un petitorio para que las autoridades educativas den marcha atrás con la medida impulsada por la gobernadora Vidal y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny. Paralelamente, una delegación local -encabezada por los integrantes de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Campana, el área encargada de gestionar los EOE- viajaron hasta La Plata para presentar otro pedido de derogación. La semana pasada la Gobernación determinó que los Equipos de Orientación Escolar –integrados por psicopedagogos, fonoaudiólogos y asistentes sociales, entre otros especialistas- dejarían de estar apostados cada uno en su institución para, por el contrario, ir rotando de forma anual conforme las necesidades y urgencias. Además, estableció que ahora un único profesional puede conformar el EOE de una institución. Esto, afirman los detractores de la reforma, socava la interdisciplinariedad de los equipos y su capacidad de efectuar prevenciones y seguimientos de problemáticas. "Va en desmedro de nuestro trabajo, porque no podemos realizarlo como corresponde", sostuvo Andrea Nicora, una de las cien profesionales que integran los EOE campanenses. Consultada por La Auténtica Defensa, confirmó que la nueva situación que los pone a disponibilidad de cualquier establecimiento de Campana ya se ve reflejada en la plataforma ABC, por lo que se encuentran bajo total incertidumbre acerca de su continuidad en las escuelas donde se desempeñan en la actualidad. "Esto también se está extendiendo a los profesores de inglés, educación física y artística. Empezaron con nosotros, pero están siguiendo por otras áreas", denunció. Sindicatos docentes se sumaron a la movilización de este jueves. En contacto con LAD, la secretaria general de SUTEBA Campana, Lía Fernández, afirmó que la reforma de los EOE obedece al "ajuste" que lleva adelante la gobernadora Vidal, que se refleja en la "reducción de nombramiento de cargos" y su reemplazo por una rotación constante. "No respetan la ley provincial ni la normativa que regula la misión y función dentro de cada escuela. Hay un desconocimiento del Estatuto Docente y los acuerdos paritarios. Reducen la función de los equipos al mero asistencialismo emergente", resumió. "La Modalidad de Psicología es única en el país. Cumple una misión muy importante dentro de las escuelas en todos sus niveles. Es un nexo fundamental con las familias", añadió la gremialista. "Campana dice no a la resolución 1736/18", decía una de las pancartas exhibidas ayer en la protesta. "Ahora tenemos que seguir trabajando, en la lucha, volver a reunirnos entre todos los equipos y seguir comunicados, viendo las novedades que pasan en otro distritos", expresó Andrea Nicora. Otro conflicto docente que, como las paritarias, amenaza con prologarse en el tiempo.

Las profesionales de los diferentes E.O.E locales se manifestaron ayer en las calles de la ciudad.





"UN EQUIPO POR ESCUELA. BASTA DE AJUSTE", SE LEÍA EN UNA DE LOS CARTELES





LAS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES EOE DE CAMPANA MARCHARON AYER POR LA MAÑANA POR EL CENTRO DE LA CIUDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN PROVINCIAL.





“VA EN DESMEDRO DE NUESTRO TRABAJO, PORQUE NO PODEMOS REALIZARLO COMO CORRESPONDE", SOSTUVO ANDREA NICORA, UNA DE LAS CIEN PROFESIONALES QUE INTEGRAN LOS EOE CAMPANENSES.

#Dato Más de 100 docentes y políticos de la ciudad se reunieron hoy el la plaza Eduardo Costa y marcharon en contra de la distritalización de los Equipos de Orientación Escolar. pic.twitter.com/TdwEETsAly — (@dantrila) 28 de junio de 2018

