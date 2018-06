Hoy viernes es posible que vuelvan a formarse nieblas en el amanecer y que persistan hasta cerca de media mañana. Luego el cielo quedará poco nuboso, dentro de un ambiente que se templará y que se mantendrá húmedo: 19 grados es la temperatura máxima prevista. La situación meteorológica muestra la presencia de una zona de baja presión sobre Uruguay que en la madrugada formará nubes bajas que podrían afectarnos. Luego esas nubes se alejarán y quedará un cielo poco nuboso durante el día. La humedad y el enfriamiento nocturno se combinarán para dar origen a nieblas, que podrían afectarnos temprano en la mañana. Como no cambia la masa de aire, volverá a estar templado durante la tarde. Mañana sábado el riesgo de nieblas matinales es alto, de modo que el fenómeno seguirá generando algunos trastornos en las horas de mayor enfriamiento. Durante el día el sol volverá a hacerse presente y templará otra vez el ambiente hasta los 19 o 20 grados. El domingo el aire húmedo reinará y formará nubes de moderado desarrollo que podrían originar lluvias y algunas tormentas dispersas. Será un día desapacible, poco propicio para actividades al aire libre. Hacia la noche el viento rotará al Sur y comenzará a refrescar. El lunes será un día muy fresco, con viento del Sur que poco a poco volverá a instalar un ambiente invernal. Las nubes bajas persistirán y posiblemente no se vea el sol ese día. El martes hará frío, con mucha nubosidad y tiempo inestable. No habría que descartar nuevas precipitaciones. Pronósticos Hoy, viernes 29: hay probabilidad de nieblas matinales. El cielo estará algo nublado y el viento soplará débil del sector Sur. La temperatura variará entre 10 grados de mínima y 19 grados de máxima. Mañana, sábado 30: hay probabilidad de nieblas matinales. El cielo tendrá nubosidad variable a la mañana y estará mayormente despejado a la tarde. La temperatura se mantendrá estable, con 9 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste. Domingo 1º de julio: estará nublado y hay probabilidad de lluvias y de algunas tormentas. Será un día fresco y húmedo, con 14 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste y cambiará al Sur.



El Tiempo en Campana:

Nieblas, luego sol

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

