Venció 3-0 a Mega Juniors con un triplete de Enzo Ramallo y sostuvo su distancia sobre Defensores de La Esperanza, que goleó 8-1 a Desamparados. Con un partido menos, La Josefa también sigue con puntaje ideal tras superar 2-1 a Juventud Unida.

La cuarta fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol se disputó el pasado domingo y acentuó lo que se venía dando en el campeonato de Primera División: Atlético Las Campanas, Defensores de La Esperanza y La Josefa volvieron a ganar y lograron tomar una primera distancia en la pelea por la cima de la tabla de posiciones.

El que manda es Atlético Las Campana, que jugó cuatro encuentros y ganó los cuatro. El domingo, su víctima fue Mega Juniors, al que superó 3-0 con tres goles de Enzo Ramallo para estirar su invicto y consolidarse como uno de los grandes candidatos del certamen.

Como escolta aparece hoy Defensores de La Esperanza, que goleó 8-1 a Desamparados FC para mantener también su invicto y lograr su tercera victoria en cuatro presentaciones. Los goles del "Defe" los anotaron Isaías Tejera (2), Maximiliano Díaz (2), Leonardo Ramos, Esteban Blanco, Ramiro Litardo y Federico Godoy. La "mala" para el verdinegro fue que sufrió la caída de su valla (defendida por el experimentado Daniel Doello) por primera vez en el torneo.

El otro invicto que también está prendido es La Josefa, que después de quedar libre en la primera fecha ganó sus tres compromisos y llegó a 9 unidades (al igual que Las Campana tiene puntaje ideal). El domingo superó 2-1 a Juventud Unida con tantos de Jonathan Gómez y Fernando Criado.

En el cuarto puesto quedó Lechuga FC, que igualó 2-2 con el otro invicto que tiene el certamen, Otamendi FC. Mientras que en el quinto puesto aparece Real San Jacinto, que, luego de quedar libre en la tercera fecha, volvió al triunfo al superar 3-2 a El Junior.

La jornada se completó con la victoria 3-0 de Atlético Las Praderas (que ganó por primera vez) sobre Leones Azules. En tanto, quedó libre Deportivo San Felipe.

En la próxima fecha, la quinta de este torneo, se enfrentarán: Atlético Las Campanas vs Desamparados FC; Defensores de La Esperanza vs Otamendi; La Josefa vs Atlético Las Praderas; Real San Jacinto vs Juventud Unida; Lechuga vs Deportivo San Felipe; Leones Azules vs Mega Juniors. Y quedará libre El Junior.

TERCERA Y CUARTA. En el campeonato de Tercera División, la cima la comparten Defensores de La Esperanza (le ganó 4-2 a Desamparados) y Mega Juniors (1-0 a Las Campanas) con 10 unidades.

Mientras que el campeonato de Cuarta División es el más parejo de todos, con nueve equipos separados por apenas tres puntos de diferencia. El líder es Defensores de La Esperanza con 9 unidades, mientras que Leones Azules, que se ubica 9º, tiene 6.

RESULTADOS

Primera División: Atlético Las Campanas 3-0 Mega Juniors; Defensores de La Esperanza 8-1 Desamparados FC; La Josefa 2-1 Juventud Unida; Otamendi 2-2 Lechuga FC; Real San Jacinto 3-2 El Junior; Atlético Las Praderas 3-0 Leones Azules. Libre: Deportivo San Felipe.

Tercera División: Atlético Las Campanas 0-1 Mega Juniors; Defensores de La Esperanza 4-2 Desamparados FC; La Josefa 2-1 Juventud Unida; Otamendi 0-1 Lechuga FC; Real San Jacinto 4-1 El Junior; Atlético Las Praderas 0-1 Leones Azules. Libre: Deportivo San Felipe.

Cuarta División: Atlético Las Campanas 0-0 Mega Juniors; Defensores de La Esperanza 2-1 Desamparados FC; La Josefa 3-0 Juventud Unida; Otamendi 0-3 Lechuga FC; Real San Jacinto 2-0 El Junior; Atlético Las Praderas 3-0 Leones Azules. Libre: Deportivo San Felipe.