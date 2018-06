Gran convocatoria en una nueva edición de la Colecta Alimentaria

P U B L I C



Padres, alumnos y exalumnos del Colegio Padre Aníbal Di Francia participaron de una jornada solidaria que tiene como objetivo donar alimentos no perecederos a instituciones educativas de la sociedad. "La respuesta ha sido muy buena ante la situación difícil que se vive", expresó Sergio Baigorri integrante de la Unión de Padres Rogacionistas. La felicidad no siempre suele estar muy lejos ni costar demasiado. Una pequeña donación puede ser suficiente para empezar a sentirse mejor. Eso mismo se vio reflejado el sábado pasado en la octava edición de la Colecta Alimentaria propuesta por el Colegio Padre Aníbal. Desde niños del colegio primario, secundario, alumnos, exalumnos y hasta padres compartieron una de cinco horas ayudando a los demás. "Fue una verdadera fiesta por la participación de toda la comunidad educativa, para mí es algo conmovedor, como se puede tomar una decisión libre de destinar energía y tiempo y dedicarla al bien del otro". Entre los padres que se ve entrar al gimnasio de la institución ubicado en Las Heras está Luis, papá de Daniela que asiste a 6° grado y Ana en salita de 5. En diálogo con La Auténtica Defensa expresa que es un día muy "gratificante y hermoso", visitó el Barrio Siderca Verde y "como cristianos estamos llamados a darnos desinteresadamente por las demás personas que nos necesitan. Se ve la fuerza de la unión de integrarnos, con lo poquito que aporta cada uno se multiplica de manera maravillosa y eso es amor". Daiana Russo, ex alumna de la escuela dijo presente en esta octava edición "aunque me fui de la ciudad a estudiar a Capital, siempre participé y estuve para estos eventos, para mí son muy importantes, es algo que me encanta ver a todos trabajando con el fin de ayudar". Las donaciones fueron entregadas para Casa de Día del Padre Aníbal de Francia, el Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes, la Capilla del barrio San Cayetano, el Centro de Formación Profesional Nuestra Señora de las Islas y los establecimientos educativos de la Isla (Escuela Primaria Nº 28 y Jardín de Infantes Nº 905). "Son muchos lugares que necesitan estos alimentos, por ejemplo las donaciones que se llevaron el año pasado a Casa de Día sirvieron por ocho meses. Ahí uno se da cuenta que vale la pena lo que hacemos y que sirve", enfatiza la joven. Sonia Calamante, Directora Primaria del Colegio Aníbal, a su turno, agradeció la colaboración de todos los participantes, "se fortalece mucho en primaria la asistencia de los alumnos y queda la impronta año tras año de haber participado". Luego agregó "más allá de la cantidad de lo que se recolecta el objetivo es sembrar una actitud solidaria en los chicos y eso se ve como comunidad". En cada casa que se visitó se entregó una estampita del Padre Aníbal a modo de recordar su impronta, fue "una mañana muy convocada para ayudar a los demás", agregó Pia Biscotti, directora del Colegio. Sergio Baigorri aseguró que "la respuesta ha sido muy buena ante la situación difícil que se vive, son dos libertades que se encuentran en esta colecta: el que pide y el que encuentra". Se calcula aproximadamente más de cuatro mil kilos de alimentos donados. "No es difícil entusiasmarse con el bien, pero la libertad necesita que alguien te acompañe". En toda la actividad no se olvida el mensaje que dejó el Padre Aníbal: "pedir libremente a los que más poseían para donarles a los que menos tenían", concluyó incentivando a que más gente se sume el año que viene.









#Ahora Octava Colecta Alimentaria 2018 en marcha. Niños y adultos participan de este proyecto pic.twitter.com/8WLtWDVidG — Magui Felizia (@mawifelizia) 23 de junio de 2018 Este sábado: Se realiza la octava Colecta Alimentaria en nuestra ciudad. La idea organizada... https://t.co/FEUZKeuiCG #Eventospúblicos — LAD.FM (@LADdigitalFM) 23 de junio de 2018

Gran convocatoria en una nueva edición de la Colecta Alimentaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: