Se completaron los 16 equipos que siguen en la pelea. Del lado de Argentina los nombres son más fuertes. Se terminó la fase de grupos del Mundial 2018. En 15 días quedaron definidos los 16 equipos que avanzaron a los Octavos de Final y que continúan en la pelea por el título. Y por suerte, Argentina está entre ellos. La Selección Nacional es uno de esos casos que, a pesar de sus nombres y su jerarquía, sufrió demasiado para superar la primera fase. España y Portugal son otros dos. Brasil, en tanto, avanzó más cómodamente, aunque en sus primeros dos partidos (Suiza y Costa Rica) también padeció más de la cuenta. En cambio, Uruguay, Croacia y Bélgica, equipos que integraban el segundo pelotón de candidatos lo hicieron con puntaje perfecto. Mientras que Francia no consiguió ese ideal, probablemente por ese pacto de no agresión que caracterizó a su encuentro final ante Dinamarca. Así, la gran sorpresa fue la eliminación del último campeón del mundo, Alemania, que cayó ante México en el debut y fue derrotada por Corea del Sur cuando necesitaba sí o sí un triunfo para llegar a Octavos de Final. Entonces, por tercera vez consecutiva, el campeón defensor no superó la fase de grupo (en las dos ediciones anteriores les tocó a Italia y España). Mientras que lo más llamativo terminó siendo la definición de ayer del Grupo H, porque al ganarle Colombia 1-0 a Senegal y Polonia también 1-0 a Japón, africanos y asiáticos quedaron igualados en todo y terminaron desempatando por cantidad de tarjetas amarillas: Senegal tenía 6, mientras que Japón sumaba 4. Por eso, los minutos finales de sus respectivos encuentros mostraron a Senegal yendo con mucha gente sobre el arco de Colombia y a los nipones tocando para atrás, jugando a no jugar frente a Polonia. En tanto, en el Grupo G, el otro que se definió ayer, Bélgica no le escapó "al bulto": venció 1-0 a Inglaterra (quedó segunda), sumó su tercera victoria consecutiva y, ya con chapa de candidato serio, se metió en Octavos de Final en el lado más complicado del cuadro. Es que, aunque se trate de los 16 mejores equipos del Mundial, estos Octavos de Final muestran dos mitades dispares en cuanto a la jerarquía de los equipos que las integran. La acción comenzará mañana sábado con los duelos Argentina vs Francia (11.00) y Uruguay vs Portugal (15.00). O sea: de esos cuatro equipos (tres campeones mundiales y el último campeón de Europa) saldrá un semifinalista. Por ese mismo lado del cuadro, las otras dos llaves se disputarán el lunes: Brasil vs México (11.00) y Bélgica vs Japón (15.00). Aquí, la lógica indica que el pentacampeón mundial definiría al otro semifinalista junto a Bélgica, quizás la mejor selección de esta primera fase. Sería uno de los choques más interesantes que podría ofrecer esta Copa del Mundo. En tanto, en el otro sector del cuadro de Octavos de Final predominan los escudos europeos: siete de los ocho son selecciones del "viejo continente". En la parte alta de ese sector se encuentran la dubitativa España y la anfitriona Rusia, que protagonizarán uno de los duelos del domingo; el otro será entre la sólida Croacia y la austera Dinamarca, dos selecciones sin tanta tradición mundialista. De esos cuatro equipos saldrá un semifinalista. El cuarto se definirá entre los vencedores de los duelos: Suiza vs Suecia (dos conjuntos del tercer pelotón de este Mundial) y Colombia vs Inglaterra (dos del segundo lote). La selección que dirige José Néstor Pekerman, que todavía no ofreció su mejor versión, tendrá así una gran oportunidad de avanzar a semifinales después de haberse quedado en la puerta de esa instancia en 2014 (perdió con Brasil en Cuartos de Final). Superar a Inglaterra asoma como "su" prueba de fuego. Claro está: estas consideraciones pueden hacerse añicos en cuanto la pelota comience a rodar. Por eso el fútbol es un deporte tan apasionante y sorprendente. Y tendrá en las próximas dos semanas, el momento más esperado de todos: la definición de la Copa del Mundo.

OCTAVOS DE FINAL - PROGRAMACIÓN -Argentina vs Francia, el sábado a las 11.00 en Kazan -Uruguay vs Portugal, el sábado a las 15.00 en Sochi -España vs Rusia, el domingo a las 11.00 en Moscú -Croacia vs Dinamarca, el domingo a las 15.00 en Nizhny Novgorod -Brasil vs México, el lunes a las 11.00 en Samara -Bélgica vs Japón, el lunes a las 15.00 en Rostov del Don -Suecia vs Suiza, el martes a las 11.00 en San Petersburgo -Colombia vs Inglaterra, el martes a las 15.00 en Moscú ENZO PÉREZ, DIFERENCIADO Por un golpe en la zona de la cadera, el volante Enzo Pérez se entrenó ayer de manera diferenciada en la anteúltima práctica de Argentina antes del duelo frente a Francia de mañana sábado (a las 11.00 en Kazan). Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por el técnico Jorge Sampaoli confía en que pueda estar disponible para enfrentar a la selección gala. El actual jugador de River realizó trabajos en el gimnasio mientras que su compañeros realizaron tareas en el campo de juego. Si Pérez se recupera, el entrenador argentino repetiría por primera vez el mismo equipo titular, más allá de las posibilidades de ingresar que tendrían Cristian Pavón (por Ángel Di María) y Sergio Agüero (por Gonzalo Higuaín).





