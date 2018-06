Así, su rival en los Cuartos de Final de la División de Honor será la UAI. La serie comenzará el sábado 7 de julio.

La Primera Caballeros de vóley del Club Ciudad de Campana completó la fase regular de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) con una sorpresiva derrota frente a Club Italiano por 3-2 como visitante en el marco del partido pendiente que tenían de la fecha 12.

De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir terminó con registro de 11 victorias y 4 derrotas en los 15 partidos disputados, con 40 sets a favor y 16 en contra.

Así sumó 35 puntos, seis menos que el líder Ciudad de Buenos Aires (41) y tres menos que el segundo, Boca Juniors (38). Y dada esta ubicación, su rival en Cuartos de Final será la Universidad Abierta Interamericana, que finalizó en el sexto puesto con 27 unidades.

La UAI fue el último rival que el Tricolor enfrentó como local, el pasado sábado, en un encuentro que resultó sumamente ajustado a favor del CCC, que se impuso 27-25, 25-23 y 32-30.

El otros duelo ya confirmado de Cuartos de Final es River Plate vs Municipalidad de Lomas de Zamora. En tanto, Ciudad de Buenos Aires y Boca Juniors esperan por los ganadores de los repechajes que jugarán los equipos ubicados del 7º al 10º lugar. Hoy, esos duelos serían: San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste y Vélez Sarsfield vs Estudiantes de La Plata.

Claro que todavía pueden modificarse porque el "Pincha" tiene todavía un partido pendiente frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, en el encuentro pendiente de la fecha 10 que mañana completará definitivamente la fase regular de esta División de Honor.

Entre los pendientes que se jugaron esta semana, además de la derrota de Ciudad frente a Italiano, también se registraron los siguientes resultados: Náutico Hacoaj 3-0 Universidad Nacional de La Matanza; Ferro Carril Oeste 2-3 San Lorenzo; River Plate 3-0 Vélez Sarsfield; Bella Vista 0-3 San Lorenzo; Estudiantil Porteño 0-3 Municipalidad de Lomas de Zamora; Náutico Hacoaj 1-3 Boca Juniors; Ferro Carril Oeste 2-3 Universidad de Buenos Aires.