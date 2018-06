Por la segunda ronda de playoffs de la Liga Provincial de Clubes Sub 19, Ciudad de Campana recibirá mañana a Belgrano de San Nicolás en un partido que se disputará desde las 18 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Será el primero de una serie al mejor de tres juegos. El segundo ya está programado para el domingo 8 de julio en San Nicolás, mientras que un eventual tercero se jugaría el lunes 9 también en tierras nicoleñas. Los chicos Tricolores se clasificaron a esta instancia luego de superar 2-1 en su serie a Náutico Zárate, mientras que Belgrano elimino a Somisa de San Nicolás, también en tres partidos y con una actuación determinante de Víctor Fernández, quien recientemente fue elegido como el Jugador Más Valioso del Provincial de Selecciones que ganó justamente San Nicolás. Además de Ciudad de Campana vs Belgrano (SN), esta instancia tendrá los siguientes duelos: Gimnasia (LP) vs Pacifico (Bahía Blanca); Unión (Mar del Plata) vs 9 de Julio (Bahía Blanca); Argentino (Pergamino) vs Quilmes (Mar del Plata); Regatas (San Nicolás) vs Universal (La Plata); y Ciudad de Saladillo vs Peñarol (Mar del Plata). Tras estos duelos quedarán seis equipos en carrera, que se dividirán en dos triangulares. PROVINCIAL SUB 19. La Selección de San Nicolás se consagró campeona del Provincial Sub 19 que concluyó el pasado domingo. Reforzado con Facundo Mora (jugador de Central Buenos Aires de Zárate), el combinado dirigido por Ariel Amarillo superó 84-82 en la final a Bahía Blanca con un triple agónico de Matías Alluchón. En este certamen, para la Selección de Mar del Plata jugó el alero campanense Juan Martín Fernández, quien actualmente se desempeña en Peñarol de Mar del Plata.

POR OTRO PASO. LOS TRICOLORES ELIMINARON A NÁUTICO ZÁRATE EN LA RONDA PREVIA. Nuevamente no habrá actividad en el Nivel A del Oficial de la ABZC El Nivel A del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) tampoco tendrá actividad este fin de semana, por lo que tanto el Club Ciudad de Campana como el Campana Boat Club dispondrán del fin de semana libre. Esto se debe al proceso que está atravesando la Selección Mayor de la ABZC, que se clasificó al Torneo Provincial luego de superar a Pergamino en el duelo zonal. El combinado dirigido por Oscar Comelli se impuso 102 a 82 en el partido de ida, disputado en el gimnasio de Paraná de Zárate. En ese primer juego se destacaron el alero Lisandro Rasio (34 puntos) y el base Facundo Pascolatt (18). En tanto, el pivot del CCC Martín Delgado fue titular y aportó 10 unidades. En la revancha, jugada el pasado domingo en Pergamino, la Selección de la ABZC volvió a vencer, esta vez 94 a 78, con 28 puntos de Lisandro Rasio y 15 de Patricio Aranda. En este juego, Delgado fue nuevamente titular y sumó 5 unidades.

Básquet:

Liga Provincial Sub 19; Ciudad recibe mañana a Belgrano (SN)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: