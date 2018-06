SUBIÓ EL DOLÁR: se disparó este jueves 62 centavos, a $28,67 para la venta.- MAGROS SALARIOS: informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso difundido por el INDEC.- PARITARIA TOP: Rodolfo Daer confirmó el cierre de un acuerdo salarial con un alza del 24% y dos cláusulas de revisión.- "POTENCIAR" VACA MUERTA: El ministro Javier Iguacel afirmó que el gobierno buscará "potenciar" la capacidad productiva de Vaca Muerta.- HINCHADA BAJO LA LUPA: La AFIP controlará a las personas que viajaron al mundial de fútbol en Rusia.- MAGROS SALARIOS El 60% de los asalariados y el 40% de los hogares no llegaba a cubrir el costo de la canasta básica en el primer trimestre del año, según el informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso difundido este jueves por el INDEC. Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez asalariados, más de 8,3 millones de personas, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos. De acuerdo con las escalas de ingresos, alrededor de 899.280 hogares tenían ingresos entre 16.000 y 20.000 pesos, y llegaban parcialmente a cubrir el costo de la canasta que define el nivel de pobreza. PARITARIA TOP El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Rodolfo Daer, confirmó este jueves el cierre de un acuerdo salarial para el sector con un alza del 24% y dos cláusulas de revisión. Así, el gremio de la alimentación se sumó a la lista de sindicatos con acuerdos por encima del 20% que abrió el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), conducido por Hugo Moyano, con un incremento del 25%. "POTENCIAR" VACA MUERTA El ministro de Energía, Javier Iguacel, afirmó este jueves que el gobierno buscará "potenciar" la capacidad productiva de Vaca Muerta, para suministrar energía en el mercado interno y exportarla a los países vecinos. Iguacel participó en la Conferencia Mundial del Gas en Washington, donde también se reunió con Ray W. Washburne, presidente de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), agencia gubernamental para el desarrollo de inversiones en países emergentes. Al hablar en la conferencia, Iguacel afirmó: "Vamos a desarrollar el potencial de Vaca Muerta para proveer de energía no solo a la Argentina sino también a nuestros países vecinos". HINCHADA BAJO LA LUPA La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) controlará a las personas que viajaron al mundial de fútbol en Rusia, con el fin de detectar irregularidades o inconsistencias sobre su declaración de ingresos. Durante la realización del último mundial en Brasil, el organismo dio de baja a más de 100 monotributistas que fueron investigados porque su nivel de gastos no pudieron ser justificados con el valor de sus ingresos. SUBIÓ EL DOLÁR El dólar se disparó este jueves 62 centavos, a $28,67 para la venta pese a que el Banco Central decidió aumentar la subasta a US$ 150 millones. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete finalizó a $27,58 para la punta compradora y a $28,67 para la vendedora.



Breves: Noticias de Actualidad

