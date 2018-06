Tips para no engordar durante el invierno

1. Limitar las calorías Difícil no comer platos sustanciosos durante el invierno. Esto es normal, es una tradición culinaria y por encima de todo, son los menús calientes que más apetece comer después de un día de frío. Recomendamos limitar a un día a la semana y no más, este tipo de menú. Además, estas recetas se deben cocinar con la menor cantidad de grasa posible. Lo primero que hay que hacer es desgrasar perfectamente la carne y desechar el aceite de la sarten cuando se utiliza de nuevo, con el fin de no mezclar los diferentes tipos de grasa. Elegir fiambres magras como jamón o pavo sin piel es una buena medida. En cuanto a la nata, lo preferible es usarla con un 5% de grasa o un 15% como máximo. 2. Comer sopa tan a menudo como sea posible La sopa es la comida más saludable del invierno. Llena perfectamente el estómago mientras que proporciona un calor reconfortante. Bien preparada, sus beneficios son enormes, pero siempre que se prepare sin nata, ya que esto ayuda a no subir de peso en invierno. Las verduras de invierno son perfectas para unas buenas sopas caseras. Si no tienes tiempo, hay un sinfín de bricks ya preparados en todos los comercios (aunque es preferible la que se hace en casa). Conviene leer primero las etiquetas para saber su composición y contenido exacto de calorías. 3. Comer frutas Mantenerse delgado también significa consumir fruta. Esto tiende a disminuir en invierno y es un error. Las frutas son ricas en vitamina C, minerales y sales antioxidantes, sustancias esenciales para combatir las infecciones y las bacterias relacionadas con el frío. 4. Comer legumbres El invierno se asocia a comer más. Esto puede ser cierto si se vive en Canadá, Alaska o donde el invierno nórdico es particularmente duro. En el resto del mundo, nuestro cuerpo no necesita duplicar sus calorías para sobrevivir. Las lentejas, guisantes, habas y judías llenan el estómago mientras que proporcionan múltiples virtudes. Su alto contenido en fibra mejora el tránsito intestinal, mientras que las vitaminas y minerales de su composición garantizan el correcto funcionamiento del organismo, y todo esto por muy pocas calorías. Con estos tips para no engordar en invierno podrás mantener la figura. Si añades algo de ejercicio físico diario, entonces garantizarás un cuerpo ideal para el verano, sin necesidad de dietas restrictivas y deporte extremo para ponerte el bikini. FAUSTO RAMIREZ



Tips para no engordar durante el invierno

