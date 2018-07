El dólar volvió a dispararse y ayer rozó los $30

P U B L I C



Ganó 90 centavos, superó por primera vez la barrera de los 29 y, finalmente, cerró a $29,57. El dólar se disparó este viernes a $29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria y pese a que el Banco Central elevó otra vez la subasta de divisas para intentar moderar el incremento del tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $28,55 para la punta compradora y a $29,57 para la vendedora. Así, la divisa ganó 90 centavos, superó por primera vez la barrera de los $29 y alcanzó un nuevo máximo histórico. El dólar se apreció un 3,4% este viernes -y acumuló un alza de casi dos pesos en las últimas cuatro ruedas- por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno. Con este resultado, la divisa muestra un avance del 16,1% ($ 4,1) en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos domésticos. En un intento por contener la disparada, la autoridad monetaria colocó un adicional de u$s 300 millones, que sacrificó de sus reservas, aparte de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda. El precio promedio de corte, en este último caso, se ubicó en 29,1209, siendo el mínimo precio adjudicado de 29,0590. De esta manera, la venta de u$s 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos registrados en el Siopel, que fueron de u$s 349 millones. El volumen operado subió un 45% a u$s 1.017 millones. RIESGO PAÍS. Mientras el dólar alcanzó un nuevo récord frente al peso, el riesgo país, que mide el JP. Morgan, no detiene su tendencia alcista y este viernes cruza la barrera de los 600 puntos básicos hasta alcanzar su mayor nivel en 34 meses. El índice registra un incremento del 3,2% y se ubica en 614 puntos básicos, máximo desde agosto de 2015. En poco más de tres semanas, el riesgo país argentina acumula un ascenso de más del 30%, habida cuenta que el 6 de junio pasado se ubicaba en 468 unidades.



El dólar volvió a dispararse y ayer rozó los $30

