La próxima semana comienzan los cursos de tecnología en Espacio Campana Joven

Impulsada por la Secretaría de Modernización, la propuesta gratuita está dirigida a estudiantes de la secundaria de entre 12 y 18 años. Impulsados por la Secretaría de Modernización del Municipio, la semana que viene comienzan los cursos de tecnología gratuitos destinados a estudiantes de secundaria en Espacio Campana Joven (Liniers y San Martín). La inscripción para esta propuesta que tiene el objetivo de generar a través de la tecnología, nuevas herramientas inclusivas, de formación y comunicación, estará abierta hasta el primero de julio. Esta iniciativa está compuesta por numerosos cursos, tales como, "Arte Callejero" que tendrá intervenciones en la ciudad y se dictará los viernes de 18:30 a 20; DJ con prácticas en consoladoras de última generación los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 16; y programación los sábados de 11:30 a 13 y lunes de 19 a 20:30. Además, habrá clases de fotografía los lunes de 17 a 18:30 y fotografía con el celular los jueves de 18 a 19:30. Otro de los cursos será "Chicas programadoras" los miércoles de 18:30 a 20 y robótica los martes de 17:30 a 19:30. En este marco, la secretaria de Modernización, Marina Sánchez, se mostró muy satisfecha de relanzar el sector de tecnología del Espacio Campana Joven y del éxito de la propuesta que ya cuenta con más de 100 inscriptos. "Buscamos fomentar el uso de la tecnología en chicos de segundaria de entre 12 y 18 años. Hoy en día todos poseen un celular y queremos lograr que ese dispositivo de diversión se convierta en una herramienta de creación, conocimiento, oficio e inclusión", sostuvo la funcionaria. Asimismo, resaltó que dado a que Campana Joven cuenta con computadoras en red, servidores, cámaras de fotografías y telones, tabletas digitalizadores, impresora 3D, consolas de DJ, parlantes, los jóvenes no necesitas asistir a las clases con ningún elemento. Por su parte la directora General de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, Maria Mac Lean, indicó que "el curso de arte callejero nació por pedido de los vecinos para que se intervenga y no se pinten los frentes de las casas y nuestro objetivo no es prohibir, sino motivar a los chicos a crear una especie de movida institucional desde el Municipio en distintos puntos de la ciudad". Por su parte, la directora del Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV), Florencia Ortiz, hizo hincapié en que la finalidad de la propuesta es fortalecer la juventud. Quienes estén interesados en participar, podrán acercarse al Espacio Campana Joven de 8 a 21 o bien enviar un whatsapp al 15672430 o y un mail a modernización@campana.gov.ar.

