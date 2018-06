Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

Detalles...

"Fui a los Bancos de la Rocca, y de paso aproveché para recorrer la primera cuadra terminada de la remodelación. La verdad, me gusta mucho como queda. Pero quiero hacer una crítica constructiva. En varios sectores, sobre todo entre el Banco Provincia y el Galicia, hay baldosas que no tienen su correspondiente junta. De hecho, y mando la foto, por esa razón ya se rompió una. Sería bueno que revisen bien antes de habilitar cada cuadra, porque la falta de cuidado en los detalles es lo que después nos hace lamentar a todos que las obras no duran nada", nos escribió R. F.

La Rioja espera

"Muchas gracias por permitir que reclamemos por este medio. Así está nuestra calle: La Rioja, entre Misiones y Cordeu. Son 2 cuadras. Estamos cansados de reclamar para que la arreglen. Es el paso obligado al CIC y destacamento policial. Este año hice un reclamo el 25 de enero y cada 2 meses lo renuevo. En mayo mi vecina juntó firmas y también las presentó". Escribió Mónica Barreto, del barrio Lubo.