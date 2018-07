Bomberos Voluntarios, en estado de alerta financiera

Los cuarteles de todo el país todavía no cobraron el subsidio para funcionamiento, capacitación y equipamiento correspondiente al año 2018. Y en algunos casos, tampoco el de 2017. No son fondos públicos, sino aportes directos de las compañías aseguradoras. Las autoridades del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina mantuvieron una importante reunión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ante la falta de respuesta del gobierno nacional frente al reclamo por el desfinanciamiento que sufre el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Invitados especialmente por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado por la provincia de Buenos Aires Eduardo Bucca, expusieron la grave situación de desfinanciamiento por la que atraviesa el Sistema, la cual se viene produciendo desde hace dos años y encuentra hoy a los cuarteles de todo el país sin haber cobrado el subsidio para funcionamiento, capacitación y equipamiento correspondiente al año 2018 y, en algunos casos, tampoco el de 2017. "Nos están debiendo los recursos dispuestos por ley para este año y más de 140 millones de pesos que fueron recaudados por sobre lo presupuestado el año pasado. Estamos hablando de personas que trabajan gratis, que brindan un servicio esencial y básico para toda la comunidad", señaló el vicepresidente 1º del Consejo, Germán Ternavasio Esta realidad, que ha empujado al Sistema a declararse en estado de Alerta ante la inminente imposibilidad de brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral, fue analizada y profundizada junto a los diputados de distinto signo político y de las distintas comisiones presentes, ya que se trató de una reunión ampliada a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. "Somos una fuerza de paz y de diálogo que nació de una necesidad de la gente, queremos que se nos valore, no es nuestra idea confrontar. Reclamamos lo que nos corresponde, que no sale de las arcas del Estado. Somos profesionales, en nuestras manos está la vida de nuestros vecinos", expresó Ternavasio. En este sentido, cada aclarar que por Ley Nacional 25.054, el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios proviene de una cuenta de recaudación donde todas las Compañías Aseguradoras del país hacen su aporte obligatorio del 5 por mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cual trimestralmente transfiere al Ministerio de Hacienda lo recaudado para que la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación realice las correspondientes transferencias a las más de 1.000 Asociaciones, a las 25 Federaciones Provinciales y al Consejo. Es decir, que estos fondos no constituyen un gasto público.



Bomberos Voluntarios, en estado de alerta financiera

