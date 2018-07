Berta Chudnobsky

A mí me gusta homenajear a los pueblos y sus historias gastronómicas. Por eso, en la semana de la independencia de EEUU, les presento este plato típico de Luisiana, Nueva Orleans, cuna del jazz. Su nombre Jambalaya viene del francés "jambon" = jamón (á la ) y del africano "ya"=arroz. A nosotros nos quedaría algo así como Arroz al Jamón. INGREDIENTES - 4 supremas de pollo sin piel - Sal y pimienta a gusto - 250grs de jamón crudo, en un solo trozo - 50grs de manteca - 1/3 de taza de cebolla, picada fina - ½ taza de tomates pelados y cortados en cuadraditos, con su jugo - ½ taza de morrón verde, en cuadraditos - ½ taza de morrón rojo, en cuadraditos - ½ taza de apio, en cubitos - 1 taza de arroz - Caldo de verdura - Laurel - Tomillo - Perejil picado PREPARACIÓN Cortá las pechugas de pollo en trocitos (si lo prefierís, podés usar pata y muslo, inclusive deshuesados). Cortá de igual manera el jamón crudo. Derrití los 50 gramos de manteca en una cacerola o en una sartén de paredes altas. Salteá el jamón crudo cortado en daditos junto con los cubos de pollo. Cuando el pollo tome un colorcito blanco, escurrí los ingredientes sobre papel absorbente. No laves la olla. Poné en la misma olla la cebolla, el morrón rojo, el morrón verde, el apio y el arroz. Mezclá con un tenedor hasta que el arroz esté traslúcido. Sumále los tomates con su jugo y mezclá. Agregá a la olla donde se está cocinando la verdura, los cubitos de pollo y de jamón crudo que salteaste para que se integren bien todos los sabores y aromas. Volcá todo en una fuente para horno y mezclale el laurel, el tomillo y el perejil. Sazoná a gusto con sal y pimienta. Vierta sobre los ingredientes agua hirviendo (o caldo) hasta sobrepasar medio centímetro el nivel de los ingredientes. Tapá y cociná en horno caliente hasta que el arroz esté cocido. Desechá el laurel. Una vez a punto el arroz, rectificá la sazón. Llevá la fuente a la mesa y servir caliente. En algunas zonas le agregan un puñado de camarones cocidos. Pueden puede hacerse en la misma cacerola sino querés hacerlo en el horno, cuidando que no quede sin caldo ya que debe quedar suelto el arroz. Se puede acompañar con una ensalada variada, cerveza rubia y un postre dulce.



La cocina de la abuela Berta:

Jambalaya de pollo

Por Berta Chudnobsky

