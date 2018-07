José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Durante el programa PPT (Periodismo para todos) del domingo 17, su conductor Jorge Lanata entrevistó al presidente Mauricio Macri. Ante una pregunta del conductor sobre las causas de la crisis cambiaria, el reporteado respondió "Veníamos bien pero de golpe pasaron cosas". Como el tema mantiene en vilo a gran parte de la población y motivó la sumisión plena de nuestra política económica a los dictados del FMI, la no respuesta dejó a todos atónitos. Es como si hubiera respondido "te la debo". La pregunta fue lo que los periodistas caracterizan en términos futboleros como un centro, en este caso desde la derecha, para que el entrevistado haga un gol. Evidentemente ni Lanata es "Mercado" ni Macri es "Rojo", comparación inevitable en esta época de pleno mundial de fútbol. Pero no sólo pasaron cosas, pese a los deseos del gobierno siguen pasando. Finalmente se concretó el paro general de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y los empresarios pymes con un altísimo acatamiento que pone blanco sobre negro la grave situación en que se encuentra la mayoría de la población sin que se avizore signos de reversión. Ante la contundencia del paro, el poder ejecutivo que es ciego y sordo ante la realidad, sólo atinó a repetir el clásico de que no sirve para nada y que le costó al país 29.000 millones de pesos, admitiendo explícitamente que el trabajo crea riqueza y que por lo tanto no es un costo, sino la fuente de riqueza de la economía real. Si por el contrario el paro hubiera sido de los financistas, el país no sólo no hubiera perdido, sino que hubiera ganado y muchísimo. Como todos saben, la CGT se vio obligada al paro por la presión de sus bases y también por la falta total de respuestas y el ninguneo por parte del gobierno. La realidad golpea cada día más fuerte porque la economía sigue cuesta abajo. La inflación resulta indomable, el dólar no da respiro, los salarios pierden por goleada, Macri va a insistir con una reforma laboral para quitar más derechos a los trabajadores y se viene un ajuste más sangriento, entre otras cosas. Ahora muchos se preguntan ¡Cómo se sigue? La respuesta debe ser redoblar la apuesta y concretar un verdadero plan de lucha más temprano que tarde. Cada día que pasa son más los compatriotas que pasan hambre, cómo lo demuestra el constante aumento de quienes deben asistir a los comedores populares. Ante el malestar y la bronca de gran parte de la población, el gobierno se prepara para hacer lo que siempre la derecha hace cuando siente amenazada su hegemonía, reprimir la protesta social y acallar las voces que no les resultan incondicionales. Lo primero lo hicieron en Chubut con los docentes que reclamaban por sus salarios y lo segundo con el despido de 354 periodistas de la agencia de noticias estatal Télam porque como dijo su presidente Rodolfo Pousá, "Hubo un núcleo duro que decidió mantenerse con un perfil muy ideológico", dejando a las claras que se trata de una persecución por las ideas prohibida por la ley y además que no entiende el significado de ideología.

Opinión:

Y sí, pasan cosas

Por José Abel Perdomo

