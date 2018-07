Carlos Gómez cuestionó duramente a Roses; "Es un chanta de primera"

LA UV MÁS CAMPANA VOLVIÓ A CARGAR CONTRA EL PRESIDENTE DEL HCD. ESTA VEZ FUE CARLOS GÓMEZ.

El concejal de la UV Más Campana señaló que el Presidente del Concejo Deliberante "se cuelga de las obras del Ejecutivo porque en su gestión en el Legislativo se dedicó a despilfarrar plata pública en ñoquis y para su campaña política". Luego que el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, destacara las obras que se están llevando adelante en la avenida Rocca, donde participó de la inauguración de la puesta en valor de la primera cuadra (entre Dellepiane y Luis Costa), el concejal de la UV Más Campana, Carlos Gómez, salió a su cruce, reiterando fuertes acusaciones. "Es un chanta", aseguró Gómez. "Habla de una ciudad mejor colgándose de las obras del Ejecutivo porque en su gestión en el HCD se dedicó a despilfarrar plata pública en ñoquis y para su campaña política", agregó. "Roses habla de que quiere una ciudad mejor, colgándose de las obras del ejecutivo porque el mismo no pudo gestionar ni un acto cultural en el HCD, porque eso fue un fracaso" expresó el edil dellepianista. "Debería hacer campaña con lo que él hace o piensa en lugar de querer sacar ventaja del trabajo de los demás; porque en su rol de Presidente del Concejo Deliberante lo único que tiene para mostrar son errores y despilfarro", remarcó Gómez, quien aseguró que Roses no debería "seguir siendo Presidente del HCD después de los desmanejos que se le descubrieron". "Y no lo sería si no hubiese contado con la complicidad de los bloques Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, que se hacen pasar por opositores, pero en realidad miraron para otro lado con tal de asegurarse la repartija de cuatro millones por año en asesores para financiar su militancia política", añadió. Gómez acusó a Roses de haber contratado el año pasado a una "asesora que nadie conoce y que nunca pisó el Concejo Deliberante", cuando "supuestamente esta persona tendría que haber hecho el digesto y asesorado a los concejales", detalló. "Nunca hizo nada, pero cobró $500.000 en el año. Esta señora además es esposa de un dirigente del PRO de Marcos Paz que la salió a defender diciendo que había trabajado "por el pancho y la coca", profundizó. "Además detectamos que el año pasado Roses aumentó 200% los gastos de publicidad del HCD para financiar la campaña electoral que lo llevó a la banca de concejal en 2017. Y como si todo esto fuera poco, este año en acuerdo con Unidad Ciudadana y El Frente Renovador designaron dos Secretarios nuevos del HCD y nueve asesores de los bloques, que nos son otra cosa más que ñoquis. Usan el Presupuesto del Concejo para financiar su militancia política", concluyó.

Carlos Gómez cuestionó duramente a Roses; "Es un chanta de primera"

