Se aprobó la imposición del nombre de Raúl Alfonsín a la ex Ruta 6

CANTLON RESALTÓ LA FIGURA DEL EXPRESIDENTE.

Es para el tramo que va desde el Arco hasta la rotonda de Las Acacias. "Así tendrá un merecido reconocimiento dentro de nuestra ciudad como uno de los hombres fundamentales de la democracia, señaló el concejal Axel Cantlon. Desde el bloque de la UV Más Campana destacaron la aprobación de la Ordenanza que impone el nombre de Raúl Alfonsín al tramo de la ex Ruta 6 comprendido entre el Arco y la rotonda de Las Acacias. "Raúl Alfonsín es sin lugar a dudas una figura central de la democracia argentina, fue presidente de la Nación entre 1983 y 1989, permitiendo consolidar un estilo de vida democrático en nuestro país luego de repetidas dictaduras militares", expresó Axel Cantlon respecto a esa decisión. "Si bien Raúl Ricardo Alfonsín fue un líder de la Unión Cívica Radical, su figura ha transcendido el partido político al que pertenecía, logrando tener un reconocimiento de todo el país, e incluso internacional, por la defensa de los derechos humanos, y como estadista político", agregó. "La defensa de la democracia y los derechos humanos la practicó siempre, incluso en la época de la dictadura militar, siendo uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Asimismo fue un tenaz defensor de las instituciones republicanas, fomentando el sometimiento de los poderes a las reglas de juego del Estado de Derecho; y respetando la división de poderes; para evitar el personalismo en las instituciones democráticas", remarcó Cantlon. Alfonsín, además, fue el impulsor de la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar de 1976-1983, mediante la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo resultado obligó a los máximos responsables a sentarse en el banquillo de los acusados, en un juicio independiente con todas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, en el cual se logró .la condena de los autores intelectuales y máximos adalides de la persecución, secuestro y tortura que se vivieron por esos años en nuestro país. "El Juicio a las Juntas Militares, le permitió obtener un reconocimiento internacional, ya que se trató del único caso en que un Gobierno Democrático, juzgó los delitos cometidos por un Gobierno de facto en el mundo", destacó Cantlon, quien añadió: "Además es el autor de los nuevos derechos y garantías que se incorporaron a nuestra Constitución Nacional después de la reforma del año 1994". "El aporte inconmensurable que Alfonsín hizo a la democracia argentina debe ser reconocido por toda la ciudadanía, en este caso la comunidad de Campana lo honra colocando su nombre al tramo de la ex Ruta 6 entre el Arco y la Rotonda de las Acacias", concluyó el edil de la UV Más Campana.

Se aprobó la imposición del nombre de Raúl Alfonsín a la ex Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: