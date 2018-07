Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/jun/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Mundial 2018:

Sampaoli: "Sueño con ver una Argentina con mucha pasión, pero con mucho fútbol" En una conferencia de prensa que brindó junto al mediocampista Ever Banega, el entrenador argentino Jorge Sampaoli afirmó que, ayer por la tarde, todavía no le había comunicado el equipo a los jugadores y se refirió a la posibilidad de que juegue Cristian Pavón desde el arranque frente a Francia: "Hay muchos jugadores capaces de absorber este momento, Cristian es uno de ellos y eso lo hace que tenga posibilidades de estar mañana al igual que otros", expresó. Por otro lado, señaló que la característica que tienen los futbolistas de la Selección argentina "la impone desde el juego más allá de la actitud" y agregó: "Sueño con ver una Argentina con mucha pasión, pero con mucho fútbol. Estamos en el proceso de imponer el estilo argentino de juego". Además, el oriundo de Casilda manifestó: "Tenemos que apostar a tener un equipo que se instale en el campo rival desde el juego y logre dominar a los rivales siempre con la pelota". En cuanto a la intensidad con la que la Selección enfrentará a Francia, aseguró que "va a jugar con el cuchillo entre los dientes" y destacó la "capacidad" que tienen sus dirigidos. "Me gustaría que Argentina logre establecer diferencias desde el juego que es donde estos jugadores tienen mucha capacidad", reveló. "Estoy muy confiado en la capacidad que tienen mis jugadores para manejar los tiempos del partido. Si nosotros tenemos el control de los tiempos y de los espacios, vamos a hacer muy complicado el desplazamiento de Francia. En cambio, si Francia domina ese aspecto, será complicado para nosotros", remarcó.

En las últimas tres Copas del Mundo, la Selección Nacional logró meterse entre los ocho mejores. Hoy, desde las 11 y después de una sufrida primera fase, enfrente al combinado galo por ese objetivo. Higuaín o Pavón es la duda en el combinado albiceleste. Todas las aristas que puede presentar el partido que la Selección Argentina disputará hoy frente a Francia quedan de lado por la magnitud que tiene una instancia eliminatoria de un Mundial. Esa adrenalina, maximizada en este caso por la sufrida clasificación, no permite enfriar la cabeza y poner en perspectiva el momento. Y, de alguna manera, está bien que así sea. Hoy solo importa que las 11, en el Kazan Arena, comenzará a rodar la pelota y con ella las ilusiones de todo un país. Sin embargo, permítase un párrafo. O dos. Es que Argentina va por su cuarto boleto consecutivo a Cuartos de Final de un Mundial. Ya lo consiguió en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 y, obviamente, también en Brasil 2014. En esos tres casos anteriores, siempre con Lionel Messi y Javier Mascherano en el plantel. Y el dato no es antojadizo: es que ante una Francia incipiente y extremadamente talentosa, esta Selección Nacional también está dando los últimos pasos de un ciclo que además de esas clasificaciones a Cuartos de Final, dejó la final de Brasil 2014 y las finales de las Copas América 2015 y 2016. Incluso, para Mascherano y Messi, también incluye la final de la Copa América 2007. Pero tienen razón: no nos desviemos de Kazán, donde Argentina enfrentará hoy a Francia con arbitraje del iraní Alireza Faghani (con experiencia en encuentros definitorio). El combinado que conduce Jorge Sampaoli parece haber encontrado su fórmula frente a Nigeria: convertirse en el equipo más parecido posible al de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014. Una línea de cuatro defensores bien marcada y con cuatro jugadores habituados a esos puestos; otra línea de cuatro mediocampistas que sientan la función en la mitad de la cancha; Messi y uno más. Sí: la duda para enfrentar hoy a Francia estará en el acompañante de "la Pulga" en la ofensiva. Se estimaba que Gonzalo Higuaín iba a repetir, pero ayer creció fuertemente la posibilidad del ingreso de Cristian Pavón por el "Pipita". Así, al momento de atacar, Argentina contaría con Pavón abierto a la derecha y Di María sobre la izquierda. Y Messi completaría el esquema como el "falso 9" que ya supo brillar en Barcelona cumpliendo esa función. Entonces, la probable alineación sería con Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María; Lionel Messi y Pavón o Higuaín. Por su parte, Francia llega a este encuentro luego de una primera fase en la que superó a Australia y Perú para terminar con un inofensivo empate frente a Dinamarca. El entrenador Didier Deschamps está al frente de una generación repleta hoy de juventud y talento que muchos consideran como candidata al título. Sus figuras son figuras de los mejores clubes de Europa: como Pogba en Manchester United; Mbappe en PSG; o Griezmann en Atlético de Madrid. Su fuerte está en la capacidad física y técnica para avanzar en el campo. Por eso, Sampaoli insistió ayer, en conferencia de prensa, que la clave Argentina estará en controlar el ritmo de juego y también los espacios. Para tratar de contrarrestar eso, Francia saldría a la cancha con Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; NGolo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. Son nombres que inspiran mucho respeto. Tanto como los pergaminos de Argentina. O como el corazón de Mascherano. O como el talento de Lionel Messi.

DEL ZAPATAZO DE MARCOS ROJO LA SELECCIÓN QUIERE SEGUIR ESCRIBIENDO SU HISTORIA EN RUSIA, HOY FRENTE A FRANCIA. ¡VAMOS ARGENTINA!





SAMPAOLI NO CONFIRMÓ SI REPETIRÁ LOS ONCE TITULARES O SI INGRESARÁ PAVÓN EN LUGAR DE HIGUAIN.



OCTAVOS DE FINAL - PROGRAMACIÓN -Argentina vs Francia, el sábado a las 11.00 en Kazan -Uruguay vs Portugal, el sábado a las 15.00 en Sochi -España vs Rusia, el domingo a las 11.00 en Moscú -Croacia vs Dinamarca, el domingo a las 15.00 en Nizhny Novgorod -Brasil vs México, el lunes a las 11.00 en Samara -Bélgica vs Japón, el lunes a las 15.00 en Rostov del Don -Suecia vs Suiza, el martes a las 11.00 en San Petersburgo -Colombia vs Inglaterra, el martes a las 15.00 en Moscú



