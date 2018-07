La Chancleta de Neymar empató y cortó su racha de ocho victorias consecutivas, aunque sigue como líder de la Zona A. En la Zona B, el puntero es Lavadero Mr Wash. Esta tarde se juega la décima jornada de la primera fase. El pasado sábado se disputó la novena fecha de la primera fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético. Y lo más importante que dejó dicha jornada fue que La Chancleta de Neymar cortó su racha de ocho victorias consecutivas al igualar sin goles con Inmobiliaria Dacunda. Igualmente, con 25 puntos se mantiene como líder de la Zona A. En tanto, en la Zona B, Lavadero Mr Wash le ganó 5-3 a Rocamora FC y está al frente de las posiciones con 22 unidades. El torneo tendrá continuidad esta tarde con la disputa de la décima fecha. El resumen de la novena jornada, con resultados, goleadores y posiciones, es el siguiente: ZONA A -Inmobiliaria Gómez Ayerra 5 - Metalúrgica Gapsof 2. Goles: Ignacio Gavazzi (3), Esteban Boveri y Thiago Espíndola (IGA); Ramiro Litardo y Brian Aranda (MGCL). -Interacero S.A. 3 - Paso a Paso 0. Goles: Tomás Gatti (2) y Juan Manuel Amestoy (ISA). -Inmatel FC 0 - Lubricentro El Changuito 0 -Inmobiliaria Dacunda 0 - La Chancleta de Neymar 0 -La Unión 4 - OLC Combustibles 0. Goles: Juan Martín Giménez, Augusto Martín, Juan Bautista Morello y Rodrigo Barraza (LAU) -Saca-Chispa FC 5 - Rossi Producciones 0. Goles: Luis Loyola (2), Gastón Villanueva, Adrián Solis y Hugo Espíndola (SCFC) -Plegadoras Migueles 2 - CYL 1. Goles: Pablo Sánchez y Facundo Ponce de León (PLE); Enzo Roldán (CYL). -Bolskaya 1 - Humilde Team 5. Goles: Mariano Falcón (BOL); Juan Ignacio Díaz (3) y Brian Montero (2) (HUT). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 25 puntos; 2) Lubricentro El Changuito, 22 puntos; 3) Metalúrgica Gapsof, 21 puntos; 4) Inmobiliaria Dacunda, 21 puntos; 5) Interacero, 20 puntos; 6) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 19 puntos; 7) Humilde Team, 13 puntos; 8) Paso a Paso, 13 puntos; 9) OLC Combustibles, 9 puntos; 10) Plegadoras Migueles, 9 puntos; 11) Bolskaya, 8 puntos; 12) CyL, 6 puntos; 13) La Unión, 6 puntos; 14) Saca-Chispa FC, 6 puntos; 15) Inmatel FC, 5 puntos; 16) Rossi Producciones, 4 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 10ª fecha de esta Zona A se disputará esta tarde con los siguientes partidos y horarios: Paso a Paso/Carcare vs. Bolskaya (14.00); Rossi Producciones vs. Plegadoras Migueles (15.10); La Chancleta de Neymar vs. Interacero (15.10); CyL vs. La Unión (16.20); Humilde Team vs. Saca-Chispa FC (17.30); Metalúrgica Gapsof vs. Inmobiliaria Dacunda (17.30); Lubricentro El Changuito vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra (18.40); y OLC Combustibles vs. Inmatel FC (19.50) ZONA B -Paliza Táctica 4 - La 20 1. Goles: Jonathan Schapert (2), Nicolás Polizzi y Nicolás Bodano (PAL); Pablo Godoy (LA20). -Actis Seguros 1 - Branca FC 3. Goles: Jorge Bidegaín (ACS); Ian Albornoz, Jorge Ledesma y Germán Romero (BFC). -Hierros Campana 0 - Mirtha La Pantera 0. -Criscar Premium 0 - Amigos de Ronaldo 0 -Gallego Automotores 0 - Shalke04 4. Goles: Juan Cruz Carello (2), Agustín Monteleone y Valentín Zarantonello (S04). -Deportivo Malbec 0 - Anden 938 4. Goles: Martín Baigorri (2), Jonathan Boscoso y Maximiliano Coronel (AND). -Carnicería Belén 6 - LAD 2. Goles: Diego Barrios (2), Matías López (2), Nicolás Gebruens y Diego Scoccia (CAB); Franco Panicce y Agustín Parrilla (LAD). -Lavadero Mr. Wash 5 - Rocamora FC 3. Goles: Gerardo Riva (2), Javier Guzman, Diego Gómez y Tulio Barrios (LMW); Facundo Cremón (2) y Gustavo Benítez (RFC). POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 22 puntos; 2) Branca FC, 21 puntos; 3) Anden 938, 20 puntos; 4) Paliza Táctica, 15 puntos; 5) Criscar Premium, 14 puntos; 6) Shalke 04, 14 puntos; 7) Hierros Campana, 13 puntos; 8) Carnicería Belén, 13 puntos; 9) La 20, 13 puntos; 10) Deportivo Malbec, 10 puntos; 11) Gallego Automotores, 10 puntos; 12) Rocamora FC, 8 puntos; 13) Mirtha La Pantera, 7 puntos; 14) Amigos de Ronaldo, 7 puntos; 15) LAD, 7 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 10ª fecha de la Zona B se disputara esta tarde con los siguientes partidos y horarios: Amigos de Ronaldo vs. Lavadero Mr. Wash (14.00); LAD vs. Paliza Táctica (15.10); La 20 vs. Hierros Campana (16.20); Anden 938 vs. Carnicería Belén (16.20); Shalke 04 vs. Deportivo Malbec (17.30); Branca FC vs. Gallego Automotores (18.40); Rocamora FC vs. Actis Seguros (18.40); Mirtha La Pantera vs. Criscar Premium (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del campeonato en estas nueve fechas son: 1) Tomás Gatti (Interacero), 13 goles; 2) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 12 goles; 3) Facundo Fernández (Gallego Automotores) y Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 11 goles; 5) Diego Barrios (Carnicería Belén), Francisco G. Albornoz (Criscar Premium) y Cristián Cotto (Bolskaya), 10 goles; 8) Martín Baigorri (Anden 938), Jonathan Schapert (Paliza Táctica) y Facundo Cremón (Rocamora FC), 9 goles

SOBRE SINTÉTICO. EL TORNEO SE DISPUTA EN LAS CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.





TODOS LOS SÁBADOS. LAS JORNADAS SE JUEGAN A PARTIR DE LAS 14 HORAS Y LLEGAN A TENER HASTA TRES PARTIDOS EN SIMULTÁNEO (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



Fútbol 7:

Se disputó la novena fecha del Torneo del Club Ciudad

